رضا میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصرف ۵۵ کیلومتر از حریم و بستر رودخانه‌های لرستان طی سال گذشته، اظهار داشت: در این راستا با اقدامات صورت گرفته از میزان از حریم و بستر رودخانه‌های استان که تصرف‌شده بود، آزادسازی شد.

وی بابیان اینکه برنامه سال جاری ما آزادسازی ۵۰۰ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌های استان است، عنوان کرد: بیشترین میزان تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها در شهرستان دورود، بروجرد و ... بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان از انتخاب پیمانکار برای آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌های استان خبر داد.

میرزایی با اشاره به مطالعات تعیین و حریم بستر رودخانه‌های لرستان، عنوان کرد: برنامه ما در این زمینه نیز ۵۶۰ کیلومتر طی سال جاری است.

وی با اشاره به ساماندهی رودخانه‌های استان، نیز عنوان کرد: ساماندهی رودخانه در شهرستان الیگودرز به طول هزار و ۸۰۰ متر بااعتبار ۹۰۰ میلیون تومان و شهرستان بروجرد به طول ۴۰۰ متر و بااعتبار ۶۰۰ میلیون تومان جزء برنامه‌ها ما طی امسال است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان بیان داشت: بیشترین تخلفات تصرف حریم و بستر رودخانه‌های استان مربوط به این مناطق و شهرستان‌ها است.

میرزایی با اشاره به مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه‌های لرستان، عنوان کرد: در سطح استان این امر به طول ۲۱ کیلومتر در سال جاری انجام می‌شود.

وی با اشاره به تعیین حریم تالاب‌های لرستان، نیز عنوان کرد: این امر در تالاب «بیشه دالان» بروجرد در حال انجام بوده و ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان بابیان اینکه بخش عمده‌ای از تالاب «بیشه دالان» بروجرد به کار برنج‌کاری اختصاص پیداکرده است، گفت: زمین‌های حریم این تالاب نیز مربوط به امور آب بوده که از سوی کشاورزان برای کاشت برنج اختصاص پیداکرده‌اند.