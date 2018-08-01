بررسی معماری ایرانی در «خشت و خیال»

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی رادیو فرهنگ، برنامه «خشت و خیال» یک برنامه تخصصی در حوزه معماری است که با حضور کارشناسان حوزه معماری هر هفته چهارشنبه ها ساعت ۱۸:۳۰ از رادیو فرهنگ پخش می شود.

برنامه «خشت و خیال» این هفته میزبان سید امیر منصوری استاد و مدیر گروه معماری منظر دانشکده معماری دانشگاه تهران است که درباره منظر شهری به بحث و نظر می پردازد.

برنامه «خشت و خیال» در گروه جامعه رادیو فرهنگ به تهیه کنندگی فرامرز علیخانی و کارشناس مجری سعید حقیر تولید و پخش می شود.

رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ مگا هرتز قابل دریافت است.