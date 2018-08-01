مشکلات امروز به خاطر تبلیغ اقتصاد لیبرالی برای اقتصاد کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی امروز و در تذکر شفاهی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور اظهار داشت: اگر امروز این مشکلات اقتصادی برای کشور پیش آمده وقتی ریشه آن را بررسی می کنیم به کتابی از آقای روحانی می رسیم که اتفاقا افرادی مانند آقای نوبخت نیز در تدوین آن مشارکت داشتند.

وی افزود: در صفحه ۷۸۲ این کتاب زیربنای اقتصاد کشور را لیبرالی می دانند لذا اگر الان جنگ اقتصادی به مردم تحمیل شده و فقرا فقیرتر شده اند و تورم افسارگسیخته شده است به دلیل این زیربناست، به دلیل آن است که اقتصاد مقاومتی دنبال نشده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از اجرای نسخه های غیربومی در اقتصاد کشور گفت: خیلی از مردم فکر می کنند کشور بر اساس اقتصاد اسلامی اداره می شود در حالی که اینطور نیست و نسخه های دیگری اجرا می شود.

وی تاکید کرد: به آقای روحانی تذکر می دهیم که بر اساس اقتصاد اسلامی و مقاومتی کشور را اداره کنند تا از این مصیبت ها خلاص شویم.