به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا از روز ۱۲ مردادماه در محل خانه کشتی تهران برگزار می شود که اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:



مهران رضازاده (مازندران) علیرضا سرلک (لرستان) باقر یخکشی (مازندران) حسن مرادقلی (تهران) مهران نصیری(مازندران) مرتضی قیاسی (لرستان) مجتبی عموزاده (مازندران) نوید زنگنه (تهران) مجتبی اصغری (گیلان) محمد زارعی(تهران) کامران قاسم پور (مازندران) محمد جواد ابراهیمی (مازندران) علیرضا کریمی (البرز) حسین شهبازی (تهران) علی موجرلو (مازندران) علیرضا گودرزی (سیستان و بلوچستان) مجتبی گلیج (مازندران) علی شعبانی بنگر (مازندران) یداله محبی (کرمانشاه)



همچنین نفرات زیر از امروز چهارشنبه اردوی خود را برای حضور در بازی های آسیایی در خانه کشتی تهران آغاز کرده اند:



۵۷ کیلوگرم : رضا اطری (مازندران)

۷۰ کیلوگرم : فرزاد عموزاد (مازندران)

۷۴ کیلوگرم : مصطفی حسین خانی (تهران)

۷۹ کیلوگرم : عزت اله اکبری (مازندران)

۸۶ کیلوگرم : حسن یزدانی (مازندران)

۹۷ کیلوگرم : اسماعیل نجاتیان (خراسان رضوی)

۱۲۵ کیلوگرم : پرویز هادی (آ. شرقی)

همچنین رضا یزدانی ، کمیل قاسمی، مسعود اسماعیل پور به عنوان کشتی گیران مدعو (اختیاری) معرفی شدند.

سرمربی : رسول خادم

مربیان : محمد طلایی - علی اکبر دودانگه- حسین نقیبی علی اصغر بذری

سرمربی تیم امید: علیرضا رضایی

مربی استعداد ویژه: حسن رحیمی

ماساژور : عبدالحسین شریفی

سرپرست : هادی حبیبی

مدیر تیم های ملی کشتی آزاد بزرگسالان و امید: مجید ترکان



رقابتهای کشتی بازی های آسیایی جاکارتا روزهای ۲۸ تا ۳۱ مردادماه برگزار می شود.