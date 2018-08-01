به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای لیگ طلایی دوومیدانی از عصر امروز به میزبانی ورزشگاه آفتاب انقلاب در حال پیگیری است. در پایان مسابقات بخش پرتاب دیسک تعدادی از ورزشکاران این رشته از جمله محمد صمیمی و حسین رسولی نسبت به دایره پرتاب اعتراض شدیدی داشتند. آنها مدعی بودند این دایره لغزنده بود و بارها از سرداور خواسته اند تا با پودر منیریم این مشکل را برطرف کند که وی این درخواست را قبول نکرد.

بختیاری سرداور مسابقات بخش پرتاب دیسک نیز در گفتگو با خبرنگاران ضمن رد این موضوع گفت: این اعتراض قانونی و مورد قبول نبود. آیا ورزشکاران در خارج از کشور هم می توانند به این موضوع اعتراض کنند؟ مسابقات ما همیشه در همین دایره برگزار می شود که بسیار هم استاندارد است. البته اگر هر ۶ نفر اعتراض می کردند شاید می شد در پرتاب آخر برای آنها پودر روی دایره زد که البته آن هم غیر قانونی است.