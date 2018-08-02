مواد خوراکی مفید برای داشتن دندان های سالم را بشناسیم

به گزارش خبرنگار مهر، داشتن دندانهای سالم هم به تغذیه راحت کمک می کند و هم به زیبایی صورت می افزاید. اما برای داشتن دندانهای سالم و سلامت دندان مصرف مواد خوراکی زیر توصیه می شود.

فلفل دلمه

فلفل دلمه (زرد، قرمز و سبز) سرشار از ویتامین C است که به تشکیل کلاژن، التیام و ترمیم زخم، حفظ لثه های قوی و دندان های سالم کمک می کند. کمبود ویتامین C می تواند منجر به خونریزی لثه، ورم دندان و لق شدن دندان ها شود. ویتامین C همچنین به تقویت سیستم ایمنی کمک کرده و بدین ترتیب به مقابله با باکتری های مضر که وارد لثه ها شده کمک می کند و از اسیب به لثه و خراب شدن دندان ها پیشگیری می کند. بهترین شیوه مصرف فلفل دلمه به شکل خام است. پخت بیش از اندازه این سبزی موجب کاهش ارزش غذایی آن می شود.

هویج

هویج خام باعث تولید بزاق می شود و دهان را مرطوب نگه می دارد و از دهان در مقابل باکتری ها و باقیمانده های مواد غذایی بعد از وعده های غذایی در دهان محافظت می کند. این شرایط به حفظ پاکی و سلامت دندان ها کمک کرده و از پوسیدگی دندان ها جلوگیری می کند. خوردن هویج در پایان هر وعده غذایی بیشترین فواید را دارد. هویج همچنین از تغییر رنگ دندان ها و تشکیل پلاک های دندانی پیشگیری می کند.

بتاکاروتن موجود در هویج به تولید پروتئین کراتین که برای حفظ سلامت مینای دندان مهم است کمک می کند. همچنین این ویتامین با خواص آنتی اکسیدانی در تقویت سیستم ایمنی، دارای قدرت تسریع بهبود و ترمیم دندان ها است.

اسفناج و کلم بروکلی

این سبزیجات سبز حاوی فولات هستند که نوعی ویتامین B است و با کاهش التهاب، تشکیل پلاک های دندانی، پوسیدگی دندان ها و بوی بد دهان، نقش مهمی در پیشگیری و درمان بیماری های لثه ایفاء می کند. مصرف این سبزیجات در طول بارداری توصیه می شود چراکه به حفظ سلامت لثه ها کمک می کند.

محققان مصرف فولات کافی را به همه افراد در روز توصیه می کنند چراکه این ماده مدت طولانی در بدن ذخیره نمی شود و برای پیشگیری از کمبود این ویتامین و شروع بیماری لثه، مصرف روزانه آن توصیه می شود.

توصیه می شود اسفناج و کلم به مدت ۲ تا ۴ دقیقه بخارپز شوند تا ارزش غذایی شان حفظ شود.

گلابی

میزان آب و فیبر مناسب موجود در این میوه موجب تحریک تولید بزاق دهان شده و از دندان ها در مقابل اسید محافظت می کند. گلابی در مقایسه با سایر میوه ها دارای تاثیر خنثی کنندگی است و هرچیزی که به فرآیند خنثی سازی کمک کند برای دندان ها خوب است چراکه اسیدها را از مینا دندان دورنگه می دارد.

بادام

بادام علاوه بر حفظ سلامت مغز، برای حفظ سلامت دندان ها و لثه ها هم مفید است چراکه حاوی مقادیر کافی کلسیم، ویتامین E و فیبر رژیمی است. کلسیم برای تقویت مینا دندان و پیشگیری از خرابی دندان ها مهم است. کمبود کلسیم منجر به فرسودگی و شکنندگی اسان دندان ها می شود.

ویتامین E دارای خواص آنتی اکسیدانی است که به مقابله با بیماری های دندان و لثه کمک می کند. فیبر رژیمی نیز با تحریک به تولید بزاق، موجب کاهش تشکیل پلاک می شود. اگرچه باید از مصرف مغزیجات با روکش کاکائویی پرهیز شود.

ماست

پروبیوتیک های موجود در ماست از رشد باکتری های که موجب کرم خوردگی دندان می شوند جلوگیری می کند. باکتری ها علاقمند به محیط اسیدی هستند و ماست با ایجاد تعادل در میزان pH دهان این فرصت را از باکتری ها می گیرد. کلسیم و فسفر موجود در ماست دندان ها را قوی نگه می دارد. ماست همچنین حاوی ویتامین B۱۲ است که از افتادن دندان ها و پیشرفت بیماری های لثه کمک می کند. مطالعات نشان داده است که کمبود این ویتامین موجب افزایش احتمال کرم خوردگی دندان ها و بیماری های دندانی در کودکان می شود.

ماست به حفظ سلامت لثه ها، پیشگیری از تشکیل پلاک، و کاهش میزان هیدروژن سولفید که ترکیب عامل ایجاد بوی بد دهان است، کمک می کند.