ورود گوشی دست دوم به کشور تحت عنوان مسافری

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد جواد آذری جهرمی در شبکه اجتماعی توئیتر در خصوص افزایش دوبرابری قیمت گوشی طی یک ماه گذشته که از سوی کاربران با انتقاد مواجه شده بود، پاسخ داد.

وی گفت: مطمئن باشید خواب راحتی ندارم وقتی نارضایتی ها را می بینم.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه تأمین ارز برای واردات تلفن همراه هنوز با مشکلاتی مواجه است، تأکید کرد: منتظر رفع توقیف گوشی های موجودر بازار هم هستیم. احتکار هم مزید بر علت است.

وی افزود: برای رفع مشکل از سازمان های مسئول پیگیرم اما فعلاً برای آنها اولویت های مهمتری از تلفن همراه وجود دارد.

جهرمی در مورد گوشی هایی که در انبارها مانده و خارج نمی شوند، تصریح کرد: البته در طرح ثبت تلفن همراه اطلاعاتی از شبکه توزیع و یا انبارها موجود نیست و اولتیماتوم برای زمان رجیستری گوشی هایی که در انبار مانده صرفا باعث می شود گوشی ها یک بار فعال و مجدداً به چرخه احتکار بازگردد.

آذری جهرمی راه حل نهایی برای بازار گوشی موبایل را تثبیت نرخ ارز و در نتیجه آن تثبیت بازار عنوان کرد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه امروز به یکی از مراکز فروش گوشی تلفن همراه به شرق تهران رفتم گفت: گوشی موجود بود اما قیمت ها اجازه خرید به بسیاری را نمی داد.

وی در مورد اینکه گفته می شود دولت جلوی گوشی های مسافری را گرفته و اجازه ثبت رجیستر نمی دهد، نیز تصریح کرد: علتی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهان جلوگیری از واردات گوشی تحت عنوان مسافری شده است، رعایت حقوق مصرف کننده بود.

آذری جهرمی افزود: مطابق گزارش ها اکثر گوشی های وارد شده تحت عنوان مسافری، گوشی های دست دوم کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند که نوسازی ظاهری شده اند.