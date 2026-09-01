به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله کشاورز صبح سهشنبه در مراسم افتتاح کارخانه تولید نوار آبیاری اظهار کرد: استان بوشهر از لحاظ سرمایهگذاری یکی از برترینها است
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر افزود: در علم اقتصاد گفته میشود تولید ناخالص استان باید ۲۰ درصد به مولد تبدیل شود؛ وقتی تولید ناخالص را محاسبه کنیم، در این هفته دولت ۲۰ درصد مولد بیشتر است و تنها در ایام هفته دولت، ۲۶۰ همت سرمایهگذاری داشتهایم که خود قابل تقدیر است.
نصرالله کشاورز بیان کرد: میزان ظرفیت تولید این کارخانه ۶۵۰ تن است که ۴۵۰ تن مواد اولیه آن است، پلیاتیلن سبک و سنگین مورد نیاز، از شرکتهای پتروشیمی در پارس جنوبی تأمین میشود و مواد تولیدی استان، در خود استان توزیع میشود؛ امیدوارم این شهرک با وجود این کارخانه جان تازهای بگیرد؛ شایان ذکر است، وضعیت معادن در دشتستان و دشتی نیز بسیار خوب است.
به مناسبت هفته دولت، کارخانه تولید نوار آبیاری در خورموج با اعتباری بالغ بر ۴۹ میلیارد تومان با حضور استاندار بوشهر آغاز به کار کرد.
این کارخانه در زمینی به مساحت سه هزار و ۱۰۸ متر مربع، با سولهای ۶۰۰ متر مربعی و ۱۰۰ متر مربع فضای اداری، به بهرهبرداری رسید.
محصولات این کارخانه، نوار آبیاری کشاورزی از جنس پلیاتیلن است و بهطور دقیق ۱۲ نفر اشتغال مستقیم دارد و هدف از تولید آن، حمایت از تولید ملی، افزایش بهرهوری و مدیریت بهینه مصرف آب است.
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