هشدار ناظر جهانی مالی درباره ریسک‌ هوش مصنوعی پیشرفته بر اقتصاد جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، FSB یک ناظر جهانی است که شناسایی و مدیریت ریسک ها در سیستم های مالی را بررسی می کند.

بیلی که رئیس بانک انگلیس نیز است، قبل از اجلاس G۲۰ در نامه ای به وزاری اقتصاد و روسای بانک مرکزی کشورهای عضو این گروه خبر مذکور را اعلام کرد. به گفته او بسیاری از کشورها سیستم هایی برای مدیریت استفاده از مدل های هوش مصنوعی پیشرفته ندارند.

وابستگی بخش اقتصادی به چند تهیه کننده قدرتمند خدمات فناوری ممکن است اعتماد به بازار در سراسر سیستم مالی را کاهش دهد.

این اظهار نشان دهنده نگرانی های رگولاتورها درباره آن است که احتمالا هوش مصنوعی پیشرفته اکتشاف شکاف های سایبری را سرعت می بخشد، ترمیم سریع تر را اجبار می کند، حال آنکه اگر فرایند تست ها و بازیافت را نتوان به طور ایمن اجرا کرد، چالش های عملیاتی و تاب آوری به وجود می آید.

پیش از اظهارات بیلی، دولت آمریکا ارائه کنترل شده مدل های قدرتمند مایتوس متعلق به شرکت آنتروپیک را به شدت کنترل کرد وحتی در یک بازه شهروندان آمریکایی نیز به آن دسترسی نداشتند.

بیلی در همین باره نیز گفت: تحولات اخیر نشان دهنده اهمیت تضمین آن است که پیشرفت در قابلیت ها باید با افزایش تاب‌آوری و آمادگی نیز همراه باشد.