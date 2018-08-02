مراسم ترحیم «عباس دوزدوزانی» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ترحیم عباس دوزدوزانی از مؤسسین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نماینده ادوار مجلس صبح امروز (پنج شنبه) با حضور برخی از چهره های سیاسی در مسجد نور تهران برگزار شد.

در این مراسم چهره هایی مانند کمال خرازی، عبدالله نوری، محمد عطریانفر، حسین مظفر، غلامعلی رجایی، یدالله طاهرنژاد، عبدالله ناصری، سردار حسین علایی، مصطفی تاجزاده، محمدنبی حبیبی، حسین مرعشی، علی اکبر محتشمی پور، فیض الله عرب سرخی، عبدالواحد موسوی لاری، محمد سلامتی، محمد رحیمی، سید هادی خامنه ای و ... حضور پیدا کردند.