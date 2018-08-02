  1. سیاست
  2. احزاب و تشکلها
۱۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۲۸

با حضور چهره های سیاسی؛

مراسم ترحیم «عباس دوزدوزانی» برگزار شد

مراسم ترحیم «عباس دوزدوزانی» برگزار شد

مراسم ترحیم «عباس دوزدوزانی» از مؤسسین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نماینده ادوار مجلس صبح امروز در مسجد نور تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ترحیم عباس دوزدوزانی از مؤسسین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نماینده ادوار مجلس صبح امروز (پنج شنبه) با حضور برخی از چهره های سیاسی در مسجد نور تهران برگزار شد.

در این مراسم چهره هایی مانند کمال خرازی، عبدالله نوری، محمد عطریانفر، حسین مظفر، غلامعلی رجایی، یدالله طاهرنژاد، عبدالله ناصری، سردار حسین علایی، مصطفی تاجزاده، محمدنبی حبیبی، حسین مرعشی، علی اکبر محتشمی پور، فیض الله عرب سرخی، عبدالواحد موسوی لاری، محمد سلامتی، محمد رحیمی، سید هادی خامنه ای و ... حضور پیدا کردند.

کد مطلب 4363848

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها