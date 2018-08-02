جلسه کمیسیون بافت فرسوده شورای شهر گرگان در کوی محتشم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیسیون بازآفرینی بافت های تاریخی و فرسوده و سکونتگاه های نابسامان شورای شهر گرگان، در مسجد کوی محتشم با حضور اعضاء شورای شهر برگزار شد.

در این جلسه ابتدا اهالی کوی محتشم به بیان مشکلات محله پرداختند و یکی از آن ها گفت: متأسفانه بودجه ای برای بازسازی و بازآفرینی این محله اختصاص نیافته و مردم این محل هم به حقوق شهروندی خود آگاه نیستند.

در ادامه اعضای شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص محله و راهکارهای کم کردن مشکلات آن سخن گفتند.

از اهم مطالب مطرح شده در این جلسه می توان به تصمیم گیری برای نصب حفاظ کنار پله ها و حاشیه رودخانه و تلاش برای نوسازی اشاره کرد.

این جلسه در حالی برگزار شد که روز دوشنبه (۸ مرداد) خبرگزاری مهر گزارشی مبنی بر نارضایتی مردم محله از اجرای پروژه رنگ آمیزی جداره دیوارهای کوی محتشم با عنوان «رنگِ بی‌رنگی در «کوی محتشم» گرگان/ کار اصولی‌تری لازم بود» منتشر کرد و در آن به بیان مشکلات و دغدغه های مردم پرداخت.

در این گزارش ذکر شده بود که شهرداری گرگان برای اجرای پروژه ها باید مطالعه داشته باشد و از مردم منطقه نظرخواهی کند.