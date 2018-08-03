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۱۲ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۱۰

صبح امروز صورت گرفت؛

مسائل منطقه ای و بین المللی؛محور گفتگوی ظریف بارئیس جمهور سنگاپور

مسائل منطقه ای و بین المللی؛محور گفتگوی ظریف بارئیس جمهور سنگاپور

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در سنگاپور حضور دارد، صبح امروز با خانم حلیمه یعقوب رئیس جمهور این کشور دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در سنگاپور حضور دارد، صبح امروز با خانم حلیمه یعقوب رئیس جمهور این کشور دیدار کرد.

در این دیدار ظریف با ابلاغ سلام های گرم رئیس جمهوری اسلامی ایران، روابط دو جانبه را بسیار خوب و دوستانه خواند و زمینه های همکاری دو کشور در ابعاد مختلف را تشریح کرد.

رئیس جمهور سنگاپور هم با اشاره به روابط خوب دو کشور بر حفظ و گسترش مناسبات دو کشور در همه زمینه ها تاکید کرد.‌

برجام، مسائل منطقه ای و بین المللی از دیگر محورهای گفتگو در این دیدار بود.

کد مطلب 4364373
محمد مهدی ملکی

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