محسن پاک‌آیین، سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون نقش سفرا در پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قالب دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه، اظهارداشت: دیپلماسی اقتصادی به معنای بسترسازی در جهت پیشبرد فعالیت‌های خارجی با کشورهای مختلف برای نهادهایی است که در امر اقتصاد به طور مستقیم فعالیت دارند تا آنها بتوانند بهتر کار خود را پیش ببرند.

وی گفت: باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که وزارت امور خارجه مسئول مستقیم توسعه اقتصادی و مسائل اجرایی و عملیاتی اقتصادی در کشور نیست، اما می تواند زمینه لازم جهت ارتباط و تعامل اقتصادی هر چه مناسب تر میان ایران با کشورهای دیگر را فراهم آورد، بنابراین در این چارچوب نقش سفرا حائز اهمیت می شود.

پاک آیین با بیان اینکه برای برقراری ارتباط اقتصادی میان دو کشور، نخست باید اراده و عزم سیاسی میان آنها باشد، افزود: این اراده سیاسی به معنای آن است که اعتماد لازم برای توسعه همکاری های دوجانبه ایجاد می شود و در بالاترین سطح آماده ارتباط و تعامل اقتصادی با یکدیگر می شوند. اراده سیاسی میان دو کشور ماحصل وجود اشتراکات و اعتماد متقابل است و تا این اراده سیاسی میان دو کشور نباشد و به جمع بندی لازم نرسند، حتی اگر ظرفیت و زمینه های فراوانی برای همکاری های اقتصادی میان آن دو کشور باشد، تعامل اقتصادی شکل نخواهد گرفت.

سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان تصریح کرد: بعد از این مرحله، گام بعدی معرفی ظرفیت های اقتصادی کشورها به یکدیگر است که در این حوزه هم سفرا می توانند با برگزاری سمینارها و همایش هایی این مهم را انجام دهند. به طور مثال اتاق بازرگانی می تواند با حضور در سمینارهایی در کشورهای مختلف با حضور بازرگانان دو طرف به نمایش توانمندی ها و ظرفیت های موجود در اقتصاد کشورمان بپردازد.

وی گفت: لذا معرفی ظرفیت ها و توانمندی های ایران در حوزه های مختلف اقتصادی به طرف های خارجی یکی از آن اقداماتی است که سفرا می توانند در آن نقش فعال و تاثیرگذار داشته باشند. علاوه بر این، در حوزه جذب سرمایه گذاری، معرفی منافع سرمایه گذاری در ایران به مقامات و سرمایه گذاران خارجی از سوی سفرا و وزارت خارجه به منظور تشویق آنها برای سرمایه گذاری در کشورمان یکی دیگر از کارهایی است که سفرا می توانند انجام دهند چرا که ما علاوه بر سرمایه گذاری داخلی برای پیشبرد پروژه های خود و تامین منافع اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری خارجی هم هستیم.

پاک آیین افزود: در حوزه های انرژی، نفت و گاز هم، اگر چه مسئولیت اصلی آن حوزه با وزارت نفت است اما وزارت خارجه و دیپلمات های ما هم می توانند با بستر سازی مناسب و لازم، طرف های خارجی را برای همکاری با ایران ترغیب کرده تا تعداد مشتریان نفت ایران را افزایش دهیم.

سفیر سابق ایران در آذربایجان ادامه داد: در حوزه انتقال تکنولوژی از کشورهای دارای تکنولوژی بالا هم سفرا می توانند مثمر ثمر باشند، به این منظور که مذاکراتی را با شرکت ها و افراد تاثیرگذار در آن حوزه در کشورهای خارجی داشته باشند و بتوانند به تفاهماتی با صاحبان تکنولوژی های بالا دست پیدا کنند تا در نهایت موفق به جذب تکنولوژی به کشور شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع هم نقش وزارت خارجه به طور عام و سفرا به طور خاص در تشویق و ترغیب بخش های خصوصی و دولتی کشورهای خارجی، در جهت توسعه اقتصاد کشور ،افزایش تولیدات داخلی و صادرات و در یک کلام تامین منافع اقتصادی کشور می تواند بسیار موثر واقع شود.