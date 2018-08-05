به گزارش خبرنگار مهر، رمان «ماه کرمو» نوشته سالی گاردنر به تازگی با ترجمه نسترن ظهیری توسط انتشارات آفرینگان منتشر و راهی بازار نشر شده است. نسخه اصلی این کتاب در سال ۲۰۱۳ چاپ شده است.

داستان این کتاب درباره بچه‌ای است که در مدرسه، خانه و همه‌جا خیالبافی می‌کند. نویسنده رمان، کتابش را به بچه‌های خیالباف تقدیم کرده است:‌ برای تمام خیالباف‌ها، شماهایی که در مدرسه نادیده گرفته می‌شوید و هیچ‌وقت تشویق نمی‌شوید. آینده از آن شماست...

شخصیت اصلی این ماجرا یعنی همان بچه، پسری به نام استندیش تریدوِل است که درسش خوب نیست، باهوش هم نیست اما به گفته معلمش، کودک خلاق است. او با یک شخصیت خیالی به نام هکتور دوست می‌شود و ...

«ماه کرمو» که پیش‌تر ترجمه دیگری از آن توسط نشر پیدایش منتشر شده، در ۱۰۰ فصل کوتاه نوشته شده است.

در قسمتی از این رمان می‌خوانیم:

لب کلام را فهمیده بودم. تکه‌کاغذ را توی جیب شلوارکم گذاشتم. چیز دیگری توی محفظه میزم نبود. از پنجره کلاس ماشین وَنی را دیدم که وارد زمین بازی شد. دو نفر خدمه بیمارستان تحت نظر گرین‌فلای‌ها به آرامی جسد اریک اوون کوچولو، و با آرامش کمتری جسد آقای گانل،‌ را از روی زمین برداشتند و توی ون گذاشتند.

چیزی که یادداشت به من فهمانده بود این بود که این بار از کارت خروج زندان خبری نبود.

توی راهرو بودم که خانم فیلیپس را دیدم. هنوز همان دامن خون‌آلوده تنش بود. بی‌آن‌که چیزی بگوید درست از کنارم رد شد و وقتی ضربه انگشتی را روی شانه‌ام احساس کردم نزدیک بود از جا بپرم. وقتی لنز دوربین مداربسته به سمت دیگری چرخید خانم فیلیپس به‌سرعت سمت من برگشت.

توی گوشم زمزمه کرد: «به هری بگو آن‌ها می‌دانند.» بعد به سمت نقطه‌ای از راهرو رفت که در دیدرس دوربین باشد.

سعی کردم تا جای ممکن قیافه‌ام عین خنگ‌ها باشد که البته، با آن‌ حرفی که خانم فیلیپس زده بود، کار آسانی نبود.

این کتاب با ۲۷۸ صفحه مصور، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۱۸ هزار تومان منتشر شده است.