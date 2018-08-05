سخنرانی مادورو پس از سوء قصد نافرجام/ دستگیری شماری از عوامل ترور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «نیکلاس مادورو» که ساعاتی پس از حمله تروریستی با پهپاد به محل سخنرانی خود در مراسم رژه ارتش در کاراکاس سخن می گفت از دستگیری شماری از عوامل این اقدام خبر داد.

در این فیلم سخنرانی که دو ساعت پس از حمله نافرجام علیه مادورو به روی آنتن شبکه سراسری ونزوئلا رفت، هیچ گونه علائم جراحت در وی دیده نمی شود.

مادورو همچنین گروه های راست گرا و دولت کلمبیا را به طراحی و اجرای این اقدام تروریستی متهم کرد.

به گفته منابع آگاه پهپادهای مسلح به بمب پیش از نزدیک شدن به جایگاه سخنرانی رئیس جمهور، از سوی نیروهای گارد ریاست جمهور هدف قرار گرفته و منفجر شده اند.

بر این اساس مخالفان در جریان یک مراسم رژه نظامی که در حال پخش از تلویزیون سراسری ونزوئلا بود، چندین پهپاد حامل بمب را به سوی محل سخنرانی مادورو حرکت داده و قصد ترور وی را داشتند.

در پی این حمله دست کم ۷ نیروی گارد ملی زخمی شده و به بیمارستان منتقل شده اند اما آسیبی به مادورو وارد نشده است.