اعضای کمیته دموکرات آمریکا از خرید گوشی چینی منع شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، اعلام عمومی این هشدار پس از آن رخ داد که یکی از سازمان های همکار با کمیته مذکور از قصد خود برای خرید گوشی های تلفن همراه ساخت شرکت زد تی ای برای اعضایش خبر داد.

باب برد مدیر امور امنیتی کمیته ملی دموکراتیک آمریکا در این مورد گفته است: بسیار مهم است که اعضای حزب دموکرات و کارکنان وابسته به آن از خرید تولیدات دو شرکت هواوی و زد تی ای خودداری کنند؛ حتی اگر خرید این گوشی ها کم هزینه یا رایگان باشد.

وی با ارسال یادداشتی داخلی در این زمینه افزوده که وابستگان به حزب دموکرات نباید از تولیدات شرکت های چینی برای پیشبرد امور شخصی یا حرفه ای به هیچ وجه استفاده کنند.

پیش از این دولت امریکا هم خواستار عدم استفاده از تولیدات دو شرکت هواوی و زد تی ای به علت تهدیدات امنیتی ناشی از استفاده از آنها در امریکا شده بود. در ماه فوریه هم سیا، آژانس امنیت ملی آمریکا و اف بی آی از امکان جاسوسی دولت چین با استفاده از گوشی های تولیدی زد تی ای و هواوی خبر داده بودند. در همین حال هر دو شرکت اتهامات وارد شده به خود را در این زمینه تکذیب کرده اند.