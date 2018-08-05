به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور استان‌های سازمان صدا و سیما، سید عباس فاطمی رییس مرکز سیمای استان‌ها طی حکمی، محمدرضا معصوم‌زادگان را به عنوان مشاور رییس و مسئول امور نمایشی این مرکز منصوب کرد.

در حکم فاطمی آمده است: نظر به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی در حوزه‌های مختلف رسانه ملی و مراتب تعهد جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مشاور رییس مرکز و مسئول امور نمایشی مرکز سیمای استان‌ها منصوب می‌شوید. حضور موثر در فرآیندهای هدایت و راهبری همه تولیدات نمایشی سیمای استان‌ها و نیز شناسایی ظرفیت‌های بالقوه مراکز استانی در ساختار فیلم کوتاه، فیلم تلویزیونی و سریال و فرصت‌های مشارکت و تولید مورد انتظار است.

در ادامه این حکم با اشاره به ضرورت ارتقای کیفی فیلمنامه‌ها و طرح‌های نمایشی تصریح شده است: طراحی فرآیند تولید ایده تا دیده، توجه به نیازهای جدید مخاطبان استانی، ملی و برون‌مرزی در طراحی و هدایت تولیدات، پرداختن به مسایل فرهنگی، اجتماعی و سبک زندگی اسلامی- ایرانی با تاکید بر ترویج ساده زیستی، فضایل اخلاقی، گفتمان انقلابی‌گری و اقتصاد مقاومتی و نیز اهتمام بایسته به تولید آثار فاخر و جذاب در ساختار نمایشی از دیگر انتظاراتی است که از مسئول امور نمایشی مرکز سیمای استان‌ها می‌رود.

فاطمی در بخشی دیگر از حکم انتصاب معصوم‌زادگان آورده است: تقویت شورای تخصصی بررسی فیلمنامه‌ها، اهتمام به نهضت فیلمنامه‌نویسی، اجرای قطب‌بندی و تخصصی کردن مراکز استان‌ها در تولیدات نمایشی، گسترش تعاملات با واحدهای سازمان و خارج از سازمان جهت تولید و پخش آثار نمایشی با بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی هر استان و به روز رسانی بانک اطلاعات تولیدات نمایشی از مواردی است که می‌بایست در اولویت اقدامات جنابعالی باشد. از مدیران کل محترم مراکز، معاونت‌های محترم سیمای مراکز و مدیران محترم مرکز سیمای استان‌ها انتظار همکاری صمیمانه با جنابعالی را در این زمینه دارم.