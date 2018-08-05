اذعان تلویحی وزیر صهیونیست به ناتوانی تل آویو در مقابله با مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، «یواف گالانت» وزیر ساخت و ساز رژیم صهیونیستی در سخنانی، تلویحا به ناتوانی تل آویو در مقابله با مقاومت فلسطین اذعان کرد.

بر اساس این گزارش، وی در سخنانی گفت: این به نفع اسرائیل است که با حماس توافق کند؛ یک توافق بلندمدت.

این مقام صهیونیست همچنین اعلام کرد که تل آویو می بایست برای انجام توافق با حماس، شروطی را نیز ازجمله عدم استفاده از سلاح علیه اسرائیل، مطرح کند.

وی اعلام کرد که اغلبیت اعضای کابینه اسرائیل بر لزوم فراهم شدن شرایط برای انجام یک توافق به منظور ایجاد اواضع جدید در غزه، تأکید دارند.