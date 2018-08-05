مدیریت کشور به مدیریت جهادی تبدیل شود، مشکلات حل خواهد شد

سردار غیب پرور با اشاره با اهمیت کار یگان های مختلف در جنگ تحمیلی گفت: در زمان جنگ همه رزمندگان از جایگاه و منزلت بالایی در بین مردم و مسئولین برخوردار بودند، اما برخی ها مثل رزمندگان اطلاعات عملیات، شناسایی و تخریب جلوه و شخصیت خاصی داشتند. منشاء محبوبیت این مجاهدان پیشگامی در نبرد با دشمن بود. بنده باور دارم که رزمندگان و جهادگران بسیج سازندگی در حال حاضر هم در خط مقدم مبارزه با استکبار قرار دارند.

رییس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به جنگ تمام عیار اقتصادی دشمن افزود: امروز وضعیت اقتصادی کشور به دو علت دچار آسیب شده است. دلیل اول دشمنی های دنیای زر و زور و استکبار است که روز به روز به آن افزوده می شود. انقلاب اسلامی در چهل سال گذشته حتی یک روز از توطئه های دشمن مصون نمانده و این قضیه قابل قیاس با هیچ کشور و دوران دیگری نیست.

سردار غیب پرور دلیل دوم را نظام مدیریتی در کشور دانست و افزود: خداوند متعال همه ثروت ها را به ما داده است مثل سرمایه انسانی بی نظیر، معادن معدنی، انرژی ، جنگل و ... چرا این توانمندی ها بکار گرفته نمی شود؟ ما هیچ چیزی برای زندگی سالم و کامل کم نداریم.

جانشین فرمانده کل سپاه در امر بسیج گفت: در کشور و به ویژه در شرایط فعلی اگر مدیریت به مدیریت جهادی و انقلابی تبدیل گردد، مشکلات حل خواهند شد.

سردار غیب پرور بار دیگر با اعلام آمادگی برای کمک به دولت افزود: این ظرفیت وجود دارد که با بهره گیری از مدیران جوان جهادی و مشاوران انقلابی در سطوح مختلف در کشور، هر کمکی که دولت بخواهد در اختیار بگذاریم.

سردار غیپ پرور گفت: بسیج سازندگی صحنه خدمت بی منت به مردم است. دل زخم خورده مردم در جنگ اقتصادی نیازمند التیام است که خدمت جهادگران بسیج سازندگی مرهم و داروی آن است. بسیج سازندگی تبلور خدمت بی منت است کسی دنبال نام و نشان نیست پس خدا هم برکت می دهد. شما عزیزان باید آتش به اختیار کار کنید. باید هرگونه خدمتی را می توانید به مردم ارائه دهید. این خدمات قلب امام زمان عج و رهبر حکیم و فرزانه انقلاب را شاد می کند و مردم را به انقلاب دلبسته تر می کند.

رییس سازمان بسیج مستضعفین در ترسیم نقشه راه بسیج سازندگی افزود: بسیج سازندگی باید بتواند سه نقش محوری را ایفا کند؛ اول با مشارکت بیش از پیش با دستگاه های اداری و اجرایی خدمات را در مناطق محروم گسترش دهد. نقش دوم توانمند سازی مردم به نوعی که کار را به مردم بسپاریم سومین نقش بسیج سازندگی کمک به حل بحران ها و حوادث مثل زلزله کرمانشاه است.

جانشین فرمانده کل سپاه در امر بسیج گفت: گروه های جهادی محله محور نمونه ای جدید از راهبرد بسیج برای خدمت در محله های کشور است. وقتی به پایگاه های بسیج سر می زنیم شاهد خیل عظیم انرژی مردمی برای ارائه خدمات به محله خودشان هستیم. باید از طریق گروه های جهادی محله محور این سرمایه های اجتماعی درست هدایت شده که مدیریت اجرای این طرح در کوتاه ترین زمان ممکن بر عهده بسیج سازندگی است.