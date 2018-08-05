مصدومیت ۱۴ نفر بدنبال زنجیره ای از تصادفات در فولادشهر

غفور راستین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در تصادف زنجیره‌ای زرین شهر به فولادشهر، ۱۴ نفر مصدوم شدند که شامل ۹ مرد، ۴ زن و یک کودک هستند.

وی بیان داشت: در این حادثه ۱۳ نفر رضایت به انتقال به بیمارستان ندادند و به صورت سرپایی درمان شدند.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان اعلام کرد: همچنین بر اثر تصادف پراید و تریلی در محور اصفهان - تهران، حوالی قرقچی، دو مرد و یک زن و دو کودک مصدوم شدند و یک آقا جان خود را از دست داد.

وی از برخورد تریلی به پراید نیز خبر داد و گفت: در این حادثه یک مرد، یک زن و یک کودک مصدوم شدند و به بیمارستان ۵۷۷ ارتش اعزام شدند.