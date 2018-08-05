تشکیل و معرفی اعضای کارگروه تنظیم بازار در قرچک

مسعود مرسلپور در گفتگو با خبرنگار مهر، از انتصاب کارگروه تنظیم بازار قرچک خبر داد و اظهار داشت: با توجه به تاکیدات مکرر در خصوص مدیریت جدی و دقیق بازار بر آن شدیم که کارگروهی را در این زمینه در شهرستان قرچک راه اندازی کنیم.

مرسلپور با بیان اینکه اولویت اول ما این است که در شهرستان کنترل قیمت را برای مصرف‌کننده داشته باشیم افزود: در این راستا راهکارهایی رابرای مقابله با سوءاستفاده گران که به بهانه های مختلف قصد افزایش قیمت ها و اخلال در بازار را دارند خواهیم داشت.

وی در ادامه به معرفی اعضای این ستاد پرداخت و گفت: سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اداری مالی فرمانداری، روسای دادگستری، اداره اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور مالیاتی و اتاق اصناف شهرستان قرچک به‌عنوان اعضا کارگروه تنظیم بازار شهرستان قرچک منصوب شده اند و در اجرای این طرح کمک رسان خواهند بود.

فرماندار قرچک با اشاره به اینکه تصمیم تشکیل کارگروه تنظیم بازار به دلیل حساسیت های بازار اتخاذ شده است، گفت: اکنون فضای حاکم بر بازار فضای خاصی است و شاهد نوسانات قیمت کالاها هستیم لذا این کارگروه باید قیمت ها را رصد کند تا اگر گرانی هست لااقل گرانفروشی اتفاق نیافتد.