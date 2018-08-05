به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی در پایان نشست دبیران حزب موتلفه اسلامی اظهار کرد: مراجع عظام تقلید، ملجاء و پناه مردم هستند، مردم گلایه های خود را به مراجع منتقل می کنند. اظهارنظر مراجع عظام علاوه بر نظر خودشان همان مطالبه مردم است. کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم یکی از اعتراضات بحق ملت است. در شرایط فعلی، سیاست گذاری برای حل این مشکلات بر عهده شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و اجرای آن بر عهده قوه مجریه و دولت است.

وی خطاب به رئیس جمهور گفت: فرمانده تیم اقتصادی شما یعنی آقای جهانگیری و همکاران اقتصادی ایشان در این فرماندهی نه تنها موفق نبوده اند بلکه شکست خورده اند. اگر قرار باشد مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای اجرا به همین فرماندهی داده شود نتیجه بخش نخواهد بود.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی افزود: جناب آقای رئیس جمهور! به نظر ما حل مشکلات اقتصادی جز با داشتن برنامه و سامان جدید و جایگزین شدن فرد واجد شرایط و تازه نفس به جای معاون اول فعلی با افراد واجد شرایط و تازه نفسی که تیم اقتصادی دولت را تشکیل می دهند، مقدور نیست.

حبیبی تاکید کرد: ما معتقدیم علاوه بر ضعف های موجود در تیم اقتصادی فعلی دولت، مدیرانی در همین دولت هستند که کار نفوذی دشمن را انجام می دهند. وزارت اطلاعات موظف بوده و هست که آنها را شناسایی و برخورد لازم را با آنها از طریق قوه قضائیه به عمل آورده یا بعدا به عمل آورد.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه عامل اصلی ورود بیش از ۶ هزار اتومبیل خارجی آن هم با تقلب در اسناد و مدارک جز با تبانی افرادی در داخل دولت میسر نبوده است. کار غیرقانونی محرزی که صدها میلیارد تومان در آمد نامشروع بادآورده را نصیب چند نفر کرده است.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی اظهار کرد: آقای رئیس جمهور می دانند و یا باید بدانند که برای معاضدت با ایشان برای حل مشکلات مردم دایره وسیعی وجود دارد که در داخل این دایره افرادی کارآمدتر از تیم موجود اقتصادی هستند. ما دچار قحط الرجال نیستیم، همه نیروهای انقلاب آماده کمک به آقای رئیس‌جمهور در این مورد هستند.

حبیبی افزود: سوال این است که آقای رئیس جمهور، بعد از تصمیم تیم اقتصادی شما در مورد قیمت رسمی ارز، که معلوم نیست چقدر کارشناسانه بوده است آیا هیچگونه بازرسی برای مراحل بعد از پرداخت ارز به وارد کنندگان که چه چیز را وارد می کنند و با چه قیمتی می فروشند لازم نبود؟ تیم اقتصادی شما در این مورد چه اقدامی کرده است؟ البته در همین جا سوال ما از مجلس شورای اسلامی این است که اصولاً چرا بازرسی قوی از عملکرد دولت نداشته اند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به پیشنهاد بدون پیش شرط ترامپ برای مذاکره با ایران گفت: دولتمردان آمریکا چند بار باید ثابت کنند که دشمن ملت ایران هستند؟ به اعتراف خانم مادلین آلبرایت وزیر خارجه اسبق آمریکا، عامل اصلی کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲و برگرداندن شاه بعد از فرار از ایران، آمریکایی‌ها هستند و در تمام طول حکومت خائنانه شاه با تمام توان از او حمایت کردند. هنوز فراموش نکرده ایم که تا آذرماه سال۵۷ یعنی دو ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، همه دولتمردان آمریکا از شاه و حکومت حمایت کامل می کردند و از چند هفته قبل از ۲۲ بهمن۵۷ قدرت انقلاب اسلامی آنها را وادار به تغییر لحن کرد. به نظر ما آن تغییر لحن هم تاکتیکی بود.

وی تاکید کرد: در طول ۸ سال جنگ تحمیلی علیه ملت ایران کدام کمکی را آمریکایی‌ها می توانستند به صدام بکنند و نکردند؟ کدام توطئه ای بود که آمریکا علیه ملت ایران و انقلاب اسلامی می توانستند بکنند و نکردند؟ همین آمریکایی‌ها هواپیمای مسافربری ایران را مورد اصابت موشکها قرار ندادند؟

حبیبی اضافه کرد: مگر قرداد بین‌المللی برجام از طرف مقامات رسمی آمریکا امضا نشده بود؟ مگر دولت ایران بیش از ۲ سال با ۱+۵ که آمریکا عضو موثر آن بود مذاکره نکرد؟ مگر همین آقای ترامپ به صورت یکجانبه و کاملاً با دیکتاتوری آمریکایی اعلام لغو برجام را نکرد؟ مگر همین آقای ترامپ چند ماه پیش در یک مصاحبه رسمی نگفت که آنقدر به ایران فشار می آوریم تا به پای میز مذاکره بیاید؟

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی اظهار کرد: آقایانی که از داخل کشور چند هفته پیش و قبل از اظهارات اخیر ترامپ پیشنهاد مذاکره با آمریکا را داده بودند آیا از سوابق عهدشکنی جنایتکاران آمریکا بی خبر بودند؟ سوال از این آقایان و از آقای ترامپ این است که با این سوابق چه تصمینی برای وعده های تو خالی سرخرمن احتمالی آمریکایی‌ها وجود دارد؟ چند بار ملت ایران باید از یک سوراخ گزیده شود؟

وی ادامه داد: اگر آقای ترامپ نیاز داخلی پیدا کرده است که برخلاف قول و عمل گذشته اش چنین اظهاراتی را اعلام کند، آیا ما حق نداریم این اظهارات را یک توطئه و دام جدید تلقی کنیم؟

حبیبی با اشاره به حوادث اخیر در سوریه گفت: تروریست‌ها در سوریه نفس‌های آخر را می کشند و انشاالله در آینده نزدیک شاهد پیروزی ملت و ارتش و دولت سوریه بر عوامل آمریکا و عربستان و صهیونیستها خواهیم بود.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان پیروزی عمران خان در پاکستان را تبریک گفت و افزود: تحولاتی که در پاکستان رخ داده که به زودی آثار خود را در شبه قاره هند باقی خواهد گذاشت و این تحولات قطعاً به سود آمریکا نخواهد بود.