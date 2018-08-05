به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات کتاب نیستان مجموعه داستانی از محمد للـه‌گانی دزکی را با عنوان « شیرین و مجنونی که بابا می‌گفت» منتشر کرد.

لله‌گانی که از شاگردان داوود غفارزادگان در کارگاه پیشرفته داستان کوتاه وی به شمار می‌رود در این مجموعه هشت داستان کوتاه با عناوین خاله عالم، عطر و دست‌های خالی من،لیوان صورتی، شیرین و مجنونی که بابا می‌گفت، حوض لرزان، توشالی، خالی من الکحول و تک شیر را عرضه کرده است.

به گفته ناشر این مجموعه، داستان‌های کوتاه این کتاب از چند منظر قابل اعتناست. نخست تلاش نویسنده برای خروج از فضای روال و عادی شده داستان‌نویسی شهری و رجعت به جغرافیای بکر و کمتر شناخته شده روستایی در ایران. این جغرافیا و وسعت آن به نویسنده این امکان را داده تا بسیاری از عوارض و اتفاقات جغرافیایی را به عنوان دستمایه ساخت تم و شخصیت‌های داستانی مورد استفاده قرار دهد و از همان برای خلق موقعیت‌های گاه طنز و گاه تراژیک خود استفاده کند. به طبع همین جغرافیا شخصیت‌های خلق شده در این داستان‌ها نیز از کلیشه‌های رایج داستان‌نویسی ایران خارج می‌شوند. ساده‌اندیش هستند و رفتارها و رویکردهای بکر دارند، به واقع این رفتارها و رویکردها را می‌توان نشانی از سنت‌ها و انسان‌های اصیل ایرانی دانست که در لابه‌لای زندگی شهری فراموش شده بودند و حالا داستان کوتاه میقاتی دوباره برای آنهاست.

للـه‌گانی به شدت اهل ساده‌نویسی توأم با جزئی‌نگری است. در تمامی سطور داستان‌های او در این مجموعه کمترین نشانه‌ای از اصطلاحات و توصیف‌های غیرمعمول و غلوآمیز نمی‌توان دید. داستان‌هایش با سرعت، جزئیات محیط و زیست فکری شخصیت‌هایش را رو کرده و به جلو سوق می‌دهد و از همین منظر او را باید خالق روایتی تازه از داستان‌نویسی کلاسیک ایرانی و یک آپدیت تازه از آن به شمار آورد.

تأکید و تلاش نویسنده در قصه‌پردازی و تأکید به اینکه فضای داستان باید محمل و بستری برای یک رویداد جذاب و پرکشش باشد که دائم در تلاطم و آمد و شد است را نیز باید به زیبایی‌های فضای این داستان‌ها افزود.

کتاب نیستان مجموعه داستان «شیرین و مجنونی که بابا می‌گفت» را در 136 صفحه و با قیمت 10000 تومان منتشر کرده است.