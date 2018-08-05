تاکید لاریجانی بر ارتباط بیشتر دانشگاه و صنعت در شرایط امروز کشور

سیدجواد ساداتی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور رئیس مجلس در نشست بعد ازظهر امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت: در این جلسه آقای لاریجانی نکاتی را در خصوص مهمترین مسائل پیش روی نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور مطرح کرد.

وی افزود: مساله اجرای دقیق سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش و نظام رتبه بندی معلمان، ضرورت کاربردی شدن آموزش در دانشگاه ها و حرکت دانشگاه ها به سمت کارآفرینی از جمله نکاتی بود که در اظهارات رئیس مجلس مورد تاکید قرار گرفت.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: مساله ساماندهی کنکور و تاثیر منفی آن بر روحیه کارآفرینی از دیگر نکاتی بود که در سخنان رئیس مجلس و نمایندگان مورد تاکید قرار داشت؛ همچنین آقای لاریجانی در خصوص ارتباط بیشتر دانشگاه با صنعت و کمک دانشگاه به حل مشکلات کشور به ویژه در شرایط امروز و ضرورت حرکت مجلس در این زمینه تاکید کرد.