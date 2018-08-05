۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۴۹

روایت ساداتی نژاد از نشست امروز کمیسیون آموزش با حضور رئیس مجلس؛

تاکید لاریجانی بر ارتباط بیشتر دانشگاه و صنعت در شرایط امروز کشور

تاکید لاریجانی بر ارتباط بیشتر دانشگاه و صنعت در شرایط امروز کشور

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بخشی از مسائل مطرح شده در نشست امروز این کمیسیون با رئیس مجلس را تشریح کرد.

سیدجواد ساداتی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور رئیس مجلس در نشست بعد ازظهر امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت: در این جلسه آقای لاریجانی نکاتی را در خصوص مهمترین مسائل پیش روی نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور مطرح کرد.

وی افزود: مساله اجرای دقیق سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش و نظام رتبه بندی معلمان، ضرورت کاربردی شدن آموزش در دانشگاه ها و حرکت دانشگاه ها به سمت کارآفرینی از جمله نکاتی بود که در اظهارات رئیس مجلس مورد تاکید قرار گرفت.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: مساله ساماندهی کنکور و تاثیر منفی آن بر روحیه کارآفرینی از دیگر نکاتی بود که در سخنان رئیس مجلس و نمایندگان مورد تاکید قرار داشت؛ همچنین آقای لاریجانی در خصوص ارتباط بیشتر دانشگاه با صنعت و کمک دانشگاه به حل مشکلات کشور به ویژه در شرایط امروز و ضرورت حرکت مجلس در این زمینه تاکید کرد.

