به گزارش خبرگزاری مهر، شایعاتی که تایبوت کورتوا، دروازهبان بلژیکی تیم فوتبال چلسی را به رئال مادرید نسبت میدهند مائوریسیو سری، سرمربی جدید آبیهای لندنی را آزار داده است و باعث شده این مربی درباره شایعات اخیر اظهار نظر کند.
تیم مادریدی مدتی است به دنبال جذب دروازهبان است و عملکرد عالی کیلور ناواس در هر فصل مانع از قطعی شدن انتقال دروازهبان به این تیم میشود. با این حال پیش از این دخئا و حالا کورتوا به این تیم نسبت داده میشدند.
مطبوعات مدعی شدند کورتوا نسبت به رفتن به مادرید بیمیل نیست، مخصوصا که اعلام کرده بود دوست دارد به خانوادهاش نزدیکتر باشد. اما خود این دروازهبان در آخرین اظهار نظرش اعلام کرده چون شرایط حساسی است فعلا درباره نقل و انتقالات صحبت نمیکند.
بعد از دیدار چلسی مقابل سیتی در بازی کامیونتی شلد سری اما این چنین در این باره عنوان کرده است: من به صحبتهایی در این باره و چیزی که مدیر برنامههای یک بازیکن گفته واکنش نشان نمیدهم، مشتاق هم نیستم درباره صحبتهایش بشنوم، چیزی که به دنبال شنیدنش هستم صحبتهای خود کورتوا است.
او در ادامه گفت: اگر کورتوا بگوید میخواهد برود، باید با باشگاه صحبت کنم، چون من بازیکنانی را میخواهم که بیشترین انگیزه را داشته باشند.
نظر شما