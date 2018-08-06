به گزارش خبرگزاری مهر، شایعاتی که تایبوت کورتوا، دروازه‏‌بان بلژیکی تیم فوتبال چلسی را به رئال مادرید نسبت می‌دهند مائوریسیو سری، سرمربی جدید آبی‎های لندنی را آزار داده است و باعث شده این مربی درباره شایعات اخیر اظهار نظر کند.

تیم مادریدی مدتی است به دنبال جذب دروازه‌‏بان است و عملکرد عالی کیلور ناواس در هر فصل مانع از قطعی شدن انتقال دروازه‏‎بان به این تیم می‏‌شود. با این حال پیش از این دخئا و حالا کورتوا به این تیم نسبت داده می‎شدند.

مطبوعات مدعی شدند کورتوا نسبت به رفتن به مادرید بی‏‌میل نیست، مخصوصا که اعلام کرده بود دوست دارد به خانواده‏‎اش نزدیک‏‌تر باشد. اما خود این دروازه‌‏بان در آخرین اظهار نظرش اعلام کرده چون شرایط حساسی است فعلا درباره نقل و انتقالات صحبت نمی‎کند.

بعد از دیدار چلسی مقابل سیتی در بازی کامیونتی شلد سری اما این چنین در این باره عنوان کرده است: من به صحبت‎هایی در این باره و چیزی که مدیر برنامه‎های یک بازیکن گفته واکنش نشان نمی‎دهم، مشتاق هم نیستم درباره صحبت‎هایش بشنوم، چیزی که به دنبال شنیدنش هستم صحبت‎های خود کورتوا است.

او در ادامه گفت: اگر کورتوا بگوید می‎خواهد برود، باید با باشگاه صحبت کنم، چون من بازیکنانی را می‎خواهم که بیشترین انگیزه را داشته باشند.