مجوز کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه بوعلی ۲ روزه صادر می شود

علی اکبر عروتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دلیل اهمیت و جایگاه کرسی های آزاد اندیشی در این دانشگاه همواره سعی شده که به تمامی درخواست های مربوط به برگزاری این جلسات پاسخ دهیم.

وی افزود: سعی کردیم تقاضای برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه بوعلی سینا همدان را طی یک تا دو روز بررسی و پاسخ دهیم.

معاون فرهنگی دانشگاه بوعلی سینا همدان تاکید کرد: برای تسریع در اعطای مجوزهای مربوط به کرسی های آزاد اندیشی در این دانشگاه در بسیاری موارد جلسات فوق العاده هیات نظارت را تشکیل داده ایم.

عروتی خاطرنشان کرد: سعی بر این است که موضوع کرسی های آزاداندیشی در این دانشگاه توسعه یابد.