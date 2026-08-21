به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید ابراهیم حسینی اراکی پیش از ظهر جمعه در مراسم سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) در بهاباد ضمن تسلیت شهادت یازدهمین اختر آسمان امامت و ولایت، به تبیین جایگاه علمی و سیاسی امام حسن عسکری(ع) در دوران خفقان عباسی پرداخت و گفت: دوران امامت امام یازدهم، دورانی سرنوشتساز برای آمادهسازی جامعه اسلامی جهت ورود به عصر غیبت بود.
وی افزود: امام حسن عسکری(ع) با وجود محدودیتهای سختگیرانه حکومت عباسی و تحت نظر بودن دائمی، با تدبیری الهی شبکه ارتباط با شیعیان را بهگونهای سازماندهی کردند که امت اسلامی در غیاب امام معصوم، راه هدایت را گم نکند. این امام همام با تربیت شاگردان برجسته و نامهنگاریهای بصیرتافزا، زمینهساز ظهور حضرت ولیعصر(عج) شدند.
حجتالاسلام حسینی اراکی با اشاره به ضرورت الگوگیری از سیره اهلبیت(ع) در شرایط امروز کشور، اظهار کرد: همانطور که امام عسکری(ع) در محاصره دشمنان عزت تشیع را حفظ کردند، امروز نیز باید با تکیه بر توان داخلی و روحیه جهادی در برابر فشارها و زیادهخواهیها ایستادگی کرد.
وی همچنین با بیان اینکه از مهمترین وظایف امامان هادی و عسکری(ع) آمادهسازی شیعه برای دوران غیبت بود، تصریح کرد: امام عسکری(ع) در مدت شش سال امامت خود با چند خلیفه فاسد عباسی هم عصر بودند و در سختترین شرایط، رسالت هدایت جامعه شیعه را بر عهده داشتند.
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