به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، نواف سلام نخست وزیر لبنان امروز جمعه بدون محکوم کردن ادامه تجاوز و جنایت های رژیم صهیونیستی به کشورش در سخنانی اعلام کرد: ما خواهان آن هستیم که جنوب لبنان، تحت حاکمیت دولت باشد و شهروندان در امنیت به سر ببرند. متعهد به تلاش برای تشکیل دولتی هستیم که پایبند به قانون اساسی و سند وفاق ملی باشد.

نخست وزیر لبنان در این خصوص گفت: به تلاش برای تقویت توانمندی‌ های ارتش از طریق جلب حمایت‌ های عربی و بین‌ المللی ادامه می‌ دهیم. قدرت ارتش تنها در تسلیحات و تجهیزات آن نهفته نیست، بلکه در وحدت آن نیز هست. ارتش دارای هویتی واحد است؛ هویت لبنانی متحد. ما باید وحدت ارتش را حفظ کنیم و مانع از نفوذ آفت‌های فرقه‌گرایی به آن شویم.

نواف سلام سپس افزود: امروز ملت لبنان چاره‌ای جز داشتن یک ارتش، یک پرچم و یک دولت ندارد. بهترین ادای احترام به شهدایمان، بنا نهادن دولتی با نهادهای قدرتمند برای فرزندان آن‌هاست. در کنار ارتش ایستاده‌ایم و متعهد به تأمین تمام ملزومات موفقیت آن هستیم. ما از هیچ تلاشی برای تحقق عقب‌نشینی کامل اسرائیل و بازگشت اسیرانمان به شهرها و روستاهایشان دریغ نخواهیم کرد.

از سوی دیگر، وزیر دفاع لبنان نیز در سخنانی اعلام کرد که بر تعهد خود برای احیای حاکمیت دولت و دستیابی به خروج کامل نیروهای اشغالگر اسرائیلی تأکید می‌کند.