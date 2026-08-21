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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۰

نواف سلام: از هیچ تلاشی برای عقب‌نشینی اسرائیل از لبنان دریغ نمی‌کنیم

نواف سلام: از هیچ تلاشی برای عقب‌نشینی اسرائیل از لبنان دریغ نمی‌کنیم

نخست وزیر لبنان اعلام کرد: از هیچ تلاشی برای تحقق عقب‌نشینی کامل اسرائیل و بازگشت اسیرانمان به شهرها و روستاهایشان دریغ نخواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، نواف سلام نخست وزیر لبنان امروز جمعه بدون محکوم کردن ادامه تجاوز و جنایت های رژیم صهیونیستی به کشورش در سخنانی اعلام کرد: ما خواهان آن هستیم که جنوب لبنان، تحت حاکمیت دولت باشد و شهروندان در امنیت به سر ببرند. متعهد به تلاش برای تشکیل دولتی هستیم که پایبند به قانون اساسی و سند وفاق ملی باشد.

نخست وزیر لبنان در این خصوص گفت: به تلاش برای تقویت توانمندی‌ های ارتش از طریق جلب حمایت‌ های عربی و بین‌ المللی ادامه می‌ دهیم. قدرت ارتش تنها در تسلیحات و تجهیزات آن نهفته نیست، بلکه در وحدت آن نیز هست. ارتش دارای هویتی واحد است؛ هویت لبنانی متحد. ما باید وحدت ارتش را حفظ کنیم و مانع از نفوذ آفت‌های فرقه‌گرایی به آن شویم.

نواف سلام سپس افزود: امروز ملت لبنان چاره‌ای جز داشتن یک ارتش، یک پرچم و یک دولت ندارد. بهترین ادای احترام به شهدایمان، بنا نهادن دولتی با نهادهای قدرتمند برای فرزندان آن‌هاست. در کنار ارتش ایستاده‌ایم و متعهد به تأمین تمام ملزومات موفقیت آن هستیم. ما از هیچ تلاشی برای تحقق عقب‌نشینی کامل اسرائیل و بازگشت اسیرانمان به شهرها و روستاهایشان دریغ نخواهیم کرد.

از سوی دیگر، وزیر دفاع لبنان نیز در سخنانی اعلام کرد که بر تعهد خود برای احیای حاکمیت دولت و دستیابی به خروج کامل نیروهای اشغالگر اسرائیلی تأکید می‌کند.

کد مطلب 6922822

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    نظرات

    • IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۰
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      این دروغی که میگه راسته ؟؟! کسی نیست بهش بگه بدبخت ذلیل ارتش قوی به کمک ملت خودت درست میشه نه کشورهای دیگه ضمنا تو به فکر انحلال تنها قدرت قوی مقابل اشغالگران کشور ت خودت حزب الله هستی چطور دم از تلاش برای قوی شدن قدرت نظامی لبنان میزنی ؟
    • IR ۰۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
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      اسراییل بدترین دشمن لبنان است ودولت جدیدلبنان ازاسر اییل بیشترخیانت میکند.

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