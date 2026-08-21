نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هشدار هواشناسی سطح نارنجی دراستان صادر شده است و از امشب تا فردا بعدازظهر در پاره ای از نقاط استان بویژه شمال و شمال غرب بصورت محدود و محلی شامل شهرستان های راز و جرگلان، مانه، سملقان، شمال بجنورد و شمال شیروان رگبار باران همراه با رعد و برق و وزش باد شدید لحظه ای پیش بینی می شود.

وی افزود: اختلال در تردد های جاده ای، آسیب به سازه های موقت و گلخانه ها، آبگرفتگیمعابر ، روانآب و سیلابی شدن مسیل ها، آسیب ناش یاز صاعقه و تگرگ، کاهش دید پیش بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی خراسان‌شمالی گفت: بررسی نقشه های پیش یابی و تصاویر ماهواره ای بیانگر جو ناپایدار طی امروز تا شنبه بعد از ظهر در استان است و پدیده غالب برای امروز افزایش باد در بعضی از ساعت ها و بتدریج افزایش ابر و از اواسط شب در پاره ای از نقاط بویژه نیمه غربی رگبار باران همراه با رعدوبرق و با احتمال تگرگ و در ارتفاعات مه رقیق پیش بینی می شود.

وی افزود: سامانه بارشی مذکور تا شنبه بعد از ظهر در استان فعال است و با توجه به رگباری بودن بارش ها آبگرفتگی معابر، رواناب و سیلابی شدن مسیل ها دور از انتظار نخواهد بود.

داداشی تصریح کرد: از همشهریان می خواهیم که طی این مدت از رفتن و اتراق کردن در حاشیه رودخانه ها جدا خودداری کنند.

وی گفت: از شنبه اوایل شب بتدریج کاهش ابر و روز یکشنبه و دوشنبه جو پایدار و آسمان در اکثر ساعت ها صاف و آفتابی خواهد بود و از لحاظ دمایی روز جمعه و شنبه کاهش ۶ الی هشت درجه ای دمای بیشینه قابل انتظار خواهد بود.