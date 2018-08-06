  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۲۳

«تاریکی» جشنواره فرانسه را فرا می گیرد

«تاریکی» جشنواره فرانسه را فرا می گیرد

فیلم کوتاه «تاریکی» به کارگردانی سعید جعفریان به جشنواره ای در فرانسه راه پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، فیلم کوتاه «تاریکی» به کارگردانی سعید جعفریان بعد از حضور در بخش مسابقه فیلم کوتاه جشنواره کن ۲۰۱۸ و بیست و ششمین دوره جشنواره Vila do Conde پرتغال، سومین حضور بین‌المللی خود را در هفدهمین جشنواره فیلم silhouette فرانسه تجربه می‌کند.

«تاریکی» که برای حضور در بخش رقابتی این جشنواره دعوت شده است از تاریخ ۲۴ آگوست تا ۱ سپتامبر برابر با ۲  تا ۱۰ شهریور در این رویداد جهانی حضور پیدا می کند.

جشنواره silhouette بزرگترین جشنواره فضای باز فرانسه به شمار می‌رود که در پاریس برگزار می‌شود. این جشنواره هر ساله بالغ بر ۲۰ هزار مخاطب را برای دیدن فیلم‌های بخش‌های مختلف خود جذب می‌کند.

کد مطلب 4367115
زهرا منصوری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها