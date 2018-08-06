«تاریکی» جشنواره فرانسه را فرا می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، فیلم کوتاه «تاریکی» به کارگردانی سعید جعفریان بعد از حضور در بخش مسابقه فیلم کوتاه جشنواره کن ۲۰۱۸ و بیست و ششمین دوره جشنواره Vila do Conde پرتغال، سومین حضور بین‌المللی خود را در هفدهمین جشنواره فیلم silhouette فرانسه تجربه می‌کند.

«تاریکی» که برای حضور در بخش رقابتی این جشنواره دعوت شده است از تاریخ ۲۴ آگوست تا ۱ سپتامبر برابر با ۲ تا ۱۰ شهریور در این رویداد جهانی حضور پیدا می کند.

جشنواره silhouette بزرگترین جشنواره فضای باز فرانسه به شمار می‌رود که در پاریس برگزار می‌شود. این جشنواره هر ساله بالغ بر ۲۰ هزار مخاطب را برای دیدن فیلم‌های بخش‌های مختلف خود جذب می‌کند.