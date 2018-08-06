محمود نیایی سرپرست دفتر فناوری اطلاعات سازمان محیط زیست شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در حکم کریم شافعی معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به محمود نیایی آمده است: در اجرای تصمیم جلسه شورای محترم معاونین سازمان، باتوجه به حسن شهرت و سابقه، تخصص و شایستگی فنی و اجرایی جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست دفتر فناوری اطلاعات سازمان تعیین و منصوب می شوید انتظار دارد با اتکال و اتکاء به خالق متعال و با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و اجرایی و توانمندیهای درون و برون سازمانی تمامی استعداد و تواناییهای خود را جهت استقرار کامل و فراگیر دولت الکترونیک و تحقق اهداف برنامه ششم توسعه و ارتقاء رتبه فناوری سازمان در سطح ملی در این حوزه بکار گیرید.

محمود نیایی دارای مدرک دکتری مدیریت فناوری اطلاعات است و پیش از این رییس گروه شبکه و امنیت سازمان حفاظت محیط زیست بوده است.