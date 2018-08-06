محمد غرضی وزیر دولت سازندگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلات اقتصادی اظهار داشت: تنها چاره برای اینکه کشور بتواند از طمع دشمن خارج شود، این است که دولت به مردم نزدیکتر شود و اشکالات اداره کشور به حداقل برسد؛ در این صورت میتوانیم با اقتدار سیاسی محکمتری در برابر آمریکاییها که از ایران و انقلاب اسلامی ضربه خوردهاند، مقاومت کنیم.
غرضی تصریح کرد: مقاومت در برابر آمریکایی ها این است که مسئولین کشور اعم از قوای اجرایی، قضایی و تقنینی بتوانند انعکاس صدای مردم باشند. بقیه راههای اداری و مصاحبه و گفتگو فرع بر این مسائل است.
وی با اشاره به پیشنهاد ترامپ برای مذاکره با ایران اظهار داشت: مذاکره ایران و آمریکا از ۲۸ مرداد سال ۳۲ آغاز شد و ظرف این شصت و چند سال، به صورت بسیار وسیع اما غیر رسمی، ادامه داشته است.
غرضی در همین باره تاکید کرد: در این شش دهه، آمریکاییها به کودتا، جنگ و تحریم علیه ملت ایران دست زدند و اکنون هم همان حرفها و اقدامات را دارند تکرار میکنند اما تواناییهای کشور به مراتب از تواناییهای اداری و سیاسی و سه قوه بیشتر است.
وی ادامه داد: اقتدار کشور، منحصر به توان گروههای سیاسی چپ و راست و عوامل اداری نیست. اقتدار کشور و انقلاب سر جای خود قرار دارد؛ منتهی بعضی مسئولین فعلی مانند دهه شصت میتوانند از این اقتدار وسیع استفاده کنند.
وزیر دولت سازندگی با بیان اینکه من اطمینان دارم که در دوره فعلی، اقتدار انقلابی ملت و کشور ایران بر مشکلات فائق خواهد آمد، اظهار داشت: مردم دائما فشار میآورند که مدیریت کشور باید تصحیح شود اما همین مردم از کشور نمیگذرند و علیه آن اقدامی نمیکنند؛ گروههایی هم که این ادعاها را دارند که میتوانند کشور را به هم بزنند، چندان در گذشته توفیق به دست نیاوردند و در آینده هم توفیق پیدا نمیکنند.
غرضی گفت: ما باید به خواستههای مردم، نَه به خواستههای اروپا و آمریکا، تکیه کنیم. کشور، اقتدار سیاسی بسیار بالایی دارد و بسیار هم ثروتمند است. کشور سر جای خود قرار دارد. ما این دوره را بسیار خوب و با موفقیت خواهیم گذراند.
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