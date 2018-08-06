به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران قضاوت کننده در هفته سوم لیگ برتر فوتبال که روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار می شود به شرح زیر است:
پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷
* استقلال خوزستان - پرسپولیس تهران - ساعت : ۲۰:۳۰ ورزشگاه: غدیر اهواز
داور: وحید کاظمی کمکها: علیرضا ایلدورم – علی اکبر نوری – علی میرغفاری ناظر: محمدجواد تقی پور
* نساجی مازندران - پارس جنوبی جم - ساعت : ۲۰:۳۰ ورزشگاه: شهید وطنی قائمشهر
داور: پیام حیدری کمکها: علی میرزابیگی – محمدعلی پورمتقی – امیر عراب براقی ناظر: علیرضا یزدانی
* سایپا تهران - ذوبآهن اصفهان - ساعت : ۲۰:۳۰ ورزشگاه: پاس قوامین تهران
داور: حسین زرگر کمکها: آرمان اسعدی – امیر مبشر – مهدی مرجانزاده ناظر: حسین عسگری
* گسترش فولاد تبریز - سپیدرود رشت - ساعت : ۱۹:۵۰ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز
داور: سیدرضا مهدوی کمکها: جواد مداح – امیرمحمد داودزاده – کمیل غلامی ناظر: رسول فروغی
جمعه ۱۹ مرداد ۱۳۹۷
* پدیده مشهد - صنعت نفت آبادان - ساعت : ۲۰ ورزشگاه: امام رضا (ع) مشهد
داور: کوپال ناظمی کمکها: حمید سبحانی – محمدرسول ذورقی – علی بای ناظر: رحیم رحیمی مقدم
* نفت مسجدسلیمان - فولاد خوزستان - ساعت : ۲۰:۳۰ ورزشگاه: شهید بهنام محمدی
داور: رضا کرمانشاهی کمکها: مهدی الوندی – قهرمان نجفی – پیمان فرخی مهر ناظر: یدالله جهانبازی
* فولاد مبارکه سپاهان - پیکان تهران - ساعت : ۲۰:۳۰ ورزشگاه: نقش جهان اصفهان
داور: علی صفایی کمکها: فرهاد مروجی – محمدهاشمی نسب – روح الله شریفی ناظر: علیرضا کهوری
* استقلال تهران - تراکتورسازی تبریز- ساعت : ۲۰:۳۰ ورزشگاه: آزادی تهران
داور: مهدی سیدعلی کمکها: حسن ظهیری- تورج عیوض محمدی – جواد محمدی ناظر: حسن کامرانی فر
نظر شما