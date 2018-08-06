به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران قضاوت کننده در هفته سوم لیگ برتر فوتبال که روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار می شود به شرح زیر است:

پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷‏

* استقلال خوزستان - پرسپولیس ‏تهران - ساعت : ‏۲۰:۳۰ ‏ ورزشگاه: غدیر اهواز

داور: وحید کاظمی کمکها: علیرضا ایلدورم – علی اکبر نوری – علی میرغفاری ناظر: محمدجواد تقی پور

* ‏نساجی مازندران - پارس جنوبی جم - ساعت : ‏۲۰:۳۰ ‏ ورزشگاه: شهید وطنی قائمشهر

داور: پیام حیدری کمکها: علی میرزابیگی – محمدعلی پورمتقی – امیر عراب براقی ناظر: علیرضا یزدانی

* ‏سایپا تهران - ذوب‌آهن اصفهان - ساعت : ‏۲۰:۳۰ ‏ ورزشگاه: پاس قوامین تهران

داور: حسین زرگر کمکها: آرمان اسعدی – امیر مبشر – مهدی مرجانزاده ناظر: حسین عسگری

* ‏گسترش فولاد تبریز - سپیدرود ‏رشت - ساعت : ‏۱۹:۵۰ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز

داور: سیدرضا مهدوی کمکها: جواد مداح – امیرمحمد داودزاده – کمیل غلامی ناظر: رسول فروغی

‏جمعه ۱۹ مرداد ۱۳۹۷‏

* پدیده مشهد - صنعت نفت آبادان ‏- ساعت : ‏۲۰‏ ورزشگاه: امام رضا (ع)‏ مشهد

داور: کوپال ناظمی کمکها: حمید سبحانی – محمدرسول ذورقی – علی بای ناظر: رحیم رحیمی مقدم

* ‏نفت مسجدسلیمان - فولاد خوزستان - ساعت : ‏۲۰:۳۰ ‏ ورزشگاه: شهید بهنام محمدی

داور: ‏رضا کرمانشاهی کمکها: مهدی الوندی – قهرمان نجفی – پیمان فرخی مهر ناظر: یدالله جهانبازی

* فولاد مبارکه سپاهان - پیکان تهران - ساعت : ‏۲۰:۳۰ ‏ ورزشگاه: نقش جهان اصفهان

داور: علی صفایی کمکها: فرهاد مروجی – محمدهاشمی نسب – روح الله شریفی ناظر: علیرضا کهوری

* ‏استقلال تهران - تراکتورسازی تبریز- ساعت : ‏۲۰:۳۰ ‏ ورزشگاه: آزادی تهران

داور: مهدی سیدعلی کمکها: حسن ظهیری- تورج عیوض محمدی – جواد محمدی ناظر: حسن کامرانی فر