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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۲۷

معرفی داوران دیدارهای هفته سوم؛

سیدعلی داور دیدار استقلال‌تهران و تراکتورسازی‌تبریز شد

سیدعلی داور دیدار استقلال‌تهران و تراکتورسازی‌تبریز شد

کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران قضاوت کننده در هفته سوم لیگ برتر را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران قضاوت کننده در هفته سوم لیگ برتر فوتبال که روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار می شود به شرح زیر است:

پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷‏

* استقلال خوزستان - پرسپولیس ‏تهران - ساعت : ‏۲۰:۳۰ ‏ ورزشگاه:  غدیر اهواز

داور: وحید کاظمی کمکها: علیرضا ایلدورم – علی اکبر نوری – علی میرغفاری  ناظر: محمدجواد تقی پور

* ‏نساجی مازندران - پارس جنوبی جم - ساعت : ‏۲۰:۳۰ ‏ ورزشگاه: شهید وطنی قائمشهر

داور: پیام حیدری کمکها: علی میرزابیگی – محمدعلی پورمتقی – امیر عراب براقی  ناظر: علیرضا یزدانی

* ‏سایپا تهران - ذوب‌آهن اصفهان - ساعت : ‏۲۰:۳۰ ‏ ورزشگاه:  پاس قوامین تهران

داور: حسین زرگر کمکها: آرمان اسعدی – امیر مبشر – مهدی مرجانزاده  ناظر: حسین عسگری

* ‏گسترش فولاد تبریز - سپیدرود ‏رشت - ساعت : ‏۱۹:۵۰ورزشگاه:  بنیان دیزل تبریز

داور: سیدرضا مهدوی کمکها: جواد مداح – امیرمحمد داودزاده – کمیل غلامی  ناظر: رسول فروغی

‏جمعه ۱۹ مرداد ۱۳۹۷‏

* پدیده مشهد - صنعت نفت آبادان ‏- ساعت : ‏۲۰‏ ورزشگاه:  امام رضا (ع)‏ مشهد

داور: کوپال ناظمی کمکها: حمید سبحانی – محمدرسول ذورقی – علی بای  ناظر: رحیم رحیمی مقدم

* ‏نفت مسجدسلیمان - فولاد خوزستان - ساعت : ‏۲۰:۳۰ ‏ ورزشگاه:  شهید بهنام محمدی 

داور: ‏رضا کرمانشاهی کمکها: مهدی الوندی – قهرمان نجفی – پیمان فرخی مهر  ناظر: یدالله جهانبازی

* فولاد مبارکه سپاهان - پیکان تهران - ساعت : ‏۲۰:۳۰ ‏ ورزشگاه:  نقش جهان اصفهان

داور: علی صفایی کمکها: فرهاد مروجی – محمدهاشمی نسب – روح الله شریفی  ناظر: علیرضا کهوری

* ‏استقلال تهران - تراکتورسازی تبریز- ساعت : ‏۲۰:۳۰ ‏ ورزشگاه:  آزادی تهران

داور: مهدی سیدعلی کمکها: حسن ظهیری- تورج عیوض محمدی – جواد محمدی ناظر: حسن کامرانی فر

کد مطلب 4367216
مهدی مرتضویان

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