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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۴۴

در پاسخ به مهر عنوان شد؛

شخص وزیر ارشاد به دنبال مشکلات اخیر مطبوعات است

شخص وزیر ارشاد به دنبال مشکلات اخیر مطبوعات است

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیم برخی روزنامه های سراسری برای عدم انتشار در روز خبرنگار را به عنوان اعتراض صنفی به بحران کاغذ، بی معنی خواند.

سیدمحمدرضا دربندی مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از ظهرامروز دوشنبه (۱۵ مرداد) در جریان نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر که نظر او را درباره تصمیم برخی از روزنامه های سراسری و کثیرالانتشار برای چاپ نکردن جرایدشان در روز خبرنگار (چهارشنبه ۱۷ مرداد) به عنوان یک اعتراض صنفی به بحران کاغذ، جویا شد، گفت: من شخصا با این کار موافق نیستم و راه اندازی کمپین برای چاپ نکردن روزنامه معنی نمی‌دهد.

وی افزود: اگر مسئولان به فکر این موضوع نبودند و یا در خواب بودند، شاید این کار می توانست معنی داشته باشد اما وقتی که شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون مطبوعاتی و بنده تمام تلاشمان را در این زمینه داریم انجام می دهیم، این کارها چندان معنایی ندارد.

وی در عین حال گفت: البته آنها در انجام چنین کارهایی آزادند و می توانند تصمیم به عدم انتشار خود بگیرند و از این حیث نمی توان جلوی این تصمیم را گرفت.

کد مطلب 4367231

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