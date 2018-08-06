دو نمایشنامه از اسلاوی مرژوک در یک کتاب ترجمه شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات مروارید دو نمایشنامه از اسلاوی مرژوک را در قالب کتابی با عنوان «مبشران و یک نمایشنامه دیگر» را با ترجمه غلامرضا صراف روانه بازار کتاب کرد.

صراف در بخشی از مقدمه خود بر این اثر عنوان کرده است: در این دو بازی( چرا نمایشنامه نه؟! و من که هیچ وقت عادت نداشتم نمایشنامه را بازی بخوانم - به سیاق بهمن فرسی- اما نمی‌دانم چرا این دو اثر را بازی می‌دانم) مرژوک هم اختراعی ذهنی صورت داده و هم ما مجموعه کار به این شکل ندیده بودیم. طنز و ابزوردش در اینجا تنیده‌تر و زیرپوستی‌تر و رویکرد سیاسی‌اش رادیگال‌تر و پنهان‌تر و به همین دلیل جهان‌شمول‌تر است. و به راستی مرژوک تمام مدت دارد با ما بازی می‌کند اما برنده این بازی کیست؟

اولین اثر از این مجموعه با عنوان اجرا را تکرار کنید در قالب یک نمایشنامه در دو پرده در این کتاب ترجمه شده است و اثر دوم با عنوان مبشران در یک پرده تالیف و ترجمه شده است

اسلاوی مرژوک نمایشنامه نویس لهستانی است که در سال 2013 درگذشت. وی در سالهای زندگی خود مدتی را در ایتالیا، فرانسه و مکزیک زندگی کرد و در سالهای پایانی زندگی خود نیز ساکن کراکوف در لهستان شد.

از آثار مهم او می‌توان به تانگو، بر پهنه دریا، مهاجران و پرتره اشاره کرد.

نشر مروارید این کتاب را در 215 صفحه با قیمت 17 هزار تومان منتشر کرده است.