شیر مادر از ابتلای کودک به بیماری های عفونی پیشگیری کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عظیم مهرور، افزود: شیوع سرطان در شیرخوارانی که از شیر مادر استفاده می‌کنند می‌تواند کمتر از شیرخواران دیگر باشد و در نتیجه به نظر می‌رسد در افرادی که از شیر مادر استفاده کرده‌اند کاهش نسبی ابتلا به سرطان وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: شیر مادر عاملی است که می‌تواند از ابتلای کودکان به بیماری‌های عفونی و ویروسی جلوگیری کند. کودکانی که از شیر مادر تغذیه می‌کنند سیستم ایمنی قوی‌تری نسبت به سایر کودکان دارند و به راحتی می‌توانند دوران نقاهت بعد از درمان بیماری‌های سخت را پشت سر بگذارند.

این فوق‌تخصص خون و آنکولوژی کودکان، در خصوص تأثیر شیر مادر بر پیشگیری و درمان سرطان، گفت: در ابتدا باید بگویم ژنتیک در ابتلای کودکان به سرطان بیش از سایر موارد ایفای نقش می‌کند. اما نمی‌توان تغذیه با شیر مادر را در پیشگیری و درمان سرطان بی‌تأثیر دانست. کودکانی که از شیر مادر تغذیه می‌کنند سیستم ایمنی قوی‌تری دارند، بنابراین دوران نقاهت بعد از درمان بیماری را راحت‌تر پشت سر می‌گذارند و زودتر بهبود می‌یابند. البته لازم به ذکر است که آمار دقیقی از مقاومت کودکانی که از شیر مادر تغذیه می‌کنند در برابر سرطان، در دسترس نیست.

رئیس بیمارستان محک به مزایای تغذیه با شیر مادر اشاره کرد و افزود: مهم ترین مزیت شیر مادر این عدم دخالت عوامل خارجی در تولید آن است. همچنین کودک به راحتی می‌تواند آن را هضم کند. از این رو درصد عفونت در کودکانی که از آن تغذیه می‌کنند بسیار پایین است.

مهرور همچنین در مورد انتخاب جایگزین مناسب برای شیر مادر گفت: در حال حاضر هیچ جایگزین مناسبی برای شیر مادر تعریف نشده است از این رو توصیه می‌شود حتی مادرانی که شرایط جسمی مناسبی ندارند با استفاده از داروهای مناسب نوزاد را با شیر خود تغذیه کنند.