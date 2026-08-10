سیدمحمدمهدی سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۷۰ نفر از اعضای جوان و داوطلب جمعیت هلالاحمر استان، از تاریخ ۱۹ تا ۲۳ مردادماه، در پنجمین رویداد فرهنگی ـ مذهبی «قدم به قدم در مسیر بهشت» حضور خواهند یافت و در مسیر منتهی به مشهد مقدس به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی خدمترسانی خواهند کرد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان سیستان و بلوچستان افزود: این حضور با هدف مشارکت جوانان هلالاحمر در فعالیتهای بشردوستانه و فرهنگی و ارائه خدمات به زائران حضرت علی بن موسی الرضا علیهالسلام برنامهریزی شده است و اعضای اعزامی در حوزههای مختلف امدادی، بشردوستانه و فرهنگی فعالیت خواهند داشت.
سجادی ادامه داد: برپایی موکب و ایستگاههای فرهنگی، ارائه خدمات مورد نیاز زائران و اجرای برنامههای فرهنگی از جمله فعالیتهایی است که توسط جوانان جمعیت هلالاحمر استان در این رویداد انجام خواهد شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان سیستان و بلوچستان با تأکید بر نقش جوانان در ترویج فرهنگ نوعدوستی و خدمت به مردم گفت: حضور جوانان هلالاحمر در چنین برنامههایی، فرصتی برای تجربهاندوزی، افزایش روحیه مشارکت اجتماعی و تقویت فرهنگ داوطلبانه است و اعضای جوان میتوانند در کنار بهرهمندی از فضای معنوی این ایام، بخشی از توان و ظرفیت خود را در مسیر خدمت به زائران به کار گیرند.
وی خاطرنشان کرد: خدمت به زائران بارگاه امام رضا علیهالسلام، جلوهای از فرهنگ والای خدمت و نوعدوستی است و جمعیت هلالاحمر تلاش دارد با بهرهگیری از ظرفیت جوانان و داوطلبان، حضوری شایسته و مؤثر در این رویداد فرهنگی و مذهبی داشته باشد.
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