میزان پایداری آنتن های موبایل در ۴ استان بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رگولاتوری، مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منطقه شمال (تهران، البرز، سمنان و مازندران) از اجرای مانور سنجش پایداری باتریهای پشتیبان و تجهیزات تغذیه نیروی سایتهای شبکه تلفن همراه در این منطقه خبر داد.
وحید مختاری افزود: این مانور علاوه بر سنجش مدت زمان پایداری باتریهای پشتیبان سایتها و تجهیزات تغذیه نیروی مراکز مخابراتی شبکه تلفن همراه، با هدف به روز رسانی اطلاعات سایتها و افزایش آمادگی اپراتورها برای مقابله با قطعی برق ناشی از شرایط بحرانی و ارائه سرویس پایدار از سوی اپراتورها در ۴ استان تحت پوشش ادارهکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منطقه شمال اجرا شد.
وی با اشاره به اینکه در قالب این مانور از ۲۵۳ سایت اپراتورهای تلفن همراه به صورت تصادفی بازدید شده، گفت: نتایج اندازهگیریها در استانهای تهران، البرز، سمنان و مازندران نشان میدهد میانگین زمان پایداری باتری در سایتهای اپراتور همراه اول ۳ ساعت و ۱۶ دقیقه، ایرانسل ۲ ساعت و ۴۷ دقیقه و رایتل ۴ ساعت است.
مختاری تصریح کرد: باتوجه به اهمیت پایداری شبکه، رگولاتوری به صورت مستمر، سایتهای اپراتورها را پایش کرده و با جدیت در مورد ارتقای پایداری شبکه و بهینهسازی باتریهای پشتیبان سایت موارد لازم را به اپراتورها تذکر خواهد داد.
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