به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، محسن تسخیری برگزارکننده مسابقه بازی‌سازی گفت: این نخستین دوره برگزاری این رویداد است و هیچ ایده مشابهی را در هیچ جای دنیا در این خصوص نداشته‌ایم.

وی افزود: هنگامی‌که خلا و نقصان تجاری‌سازی بازی‌های موبایلی را مشاهده کردیم به این نتیجه رسیدیم که باید این رویداد را برای کمک به تولیدکنندگان بازی‌ها برگزار کنیم. این مسابقه با همکاری پارک فناوری پردیس معاونت علمی انجام می گیرد.



وی ادامه داد: فراهم آوردن زیرساخت‌ها و تجهیزات مناسب برای برگزاری این رویداد است و علاوه بر استفاده از فضای پارک و امکانات مناسبی که پارک در زمینه اطلاع رسانی‌های گسترده در اختیار دارد، می‌توانیم از همکاری شرکت‌های حاضر در پارک مثل شتاب‌دهنده‌ها، استارتاپ‌ها، کارآفرین‌ها نیز در این زمینه استفاده کنیم.



وی به کیفیت بازی‌های داخلی تولید شده اشاره و خاطرنشان کرد: در دو سال اخیر شاهد تولید حجم زیادی از بازی‌های موبایلی با کیفیت در کشور بوده‌ایم که در ژانرهای مختلف تولید و عرضه شده‌اند ولی به دلیل ضعفی که در قسمت فروش محصولات تولیدی وجود دارد، این بازی‌ها از نظر تجاری به فروش نرسیده و درآمدزایی مناسبی را نیز برای تولیدکنندگان به همراه نداشته است.



تسخیری با بیان اینکه پارک فناوری پردیس معاونت علمی یک حامی بزرگ برای برگزاری این رویداد به شمار می‌آید، خاطرنشان کرد: مشاهده خلا در زمینه فروش محصولات و برگزاری یک رویداد برای کمک به تجاری‌سازی بازی‌های موبایلی، ضرورتی بود که به درستی شناسایی شد و برنامه شرکت ما این است که تولیدکنندگان را با تکنیک‌ها و روش‌های نوین موجود در زمینه فروش آشنا کنیم، در این راستا، پارک فناوری پردیس معاونت علمی دارای ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی است که قصد دارد برای توسعه بازی‌های موبایلی آن را در اختیار افراد و شرکت‌ها قرار بدهد.



وی با تصریح براینکه ثبت نام تا ۲۰ مردادماه ادامه دارد، خاطرنشان کرد: فعالان حوزه بازی‌های موبایلی از دو طریق می‌توانند در این رویداد شرکت داشته باشند، آنها می‌توانند طرح یا ایده خود را برای ما ارسال کنند تا توسط داوران و کارشناسانی که ما در این مجموعه داریم، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.



وی افزود: از سوی دیگر، فعالان، علاقه‌مندان و متخصصین حوزه تجاری‌سازی بازی‌های موبایلی می‌توانند در دوره آموزشی حضور داشته باشند و از مباحث و موضوعاتی که درخصوص نحوه فروش، تبلیغات و بازار صحبت می‌شود، استفاده کنند.



تسخیری بیان کرد: اگر این رویداد را سه سال پیش مطرح یا برگزار می‌کردیم به این دلیل که فضای ساخت و تولید بازی‌های موبایلی در آن زمان، توسعه یافته نبود، مسلماً استقبالی نیز صورت نمی‌گرفت ولی در سال اخیر، چون شاهد ساخت بازی‌های موبایلی فراوانی بوده‌ایم و افراد با دانش و تخصص و استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا به این حوزه ورود پیدا کرده‌اند، این ضرورت به وجود آمد که بخش فروش و تجاری‌سازی را نیز فعال کنیم و گسترش دهیم.



وی در خصوص جوایزی که به برگزیدگان اهداء می‌شود، گفت: حمایت مالی، مهم‌ترین جایزه‌ای است که برای توسعه تجاری بازی‌ها در نظر گرفته شده است، به این صورت که شرکت نارنین بر روی سه بازی اول انتخاب شده سرمایه‌گذاری می‌کند و تا سقف ۵۰ میلیون تومان به آنها وام می‌دهد.



تسخیری به شاخص‌هایی که بازی‌ها باید دارای آن باشند اشاره کرد و گفت: بازی‌هایی می‌توانند در این رویداد شرکت کنند که از یک سری الگوها، المان‌ها و ارزش‌هایی مانند نوآوری، فنّاوری، جذابیت‌های بصری، فیلم‌نامه‌های محتوایی مناسب و ... برخوردار باشند، مجموعه این عوامل، نقطه ارزیابی ما محسوب می‌شود و بازی‌هایی که این شاخص‌ها را داشته باشند، به عنوان بازی برگزیده انتخاب می‌شوند.



برگزارکننده نخستین مسابقه بازی‌سازی اظهار کرد: شرکت‌ها لازم نیست برای موردسنجش و ارزیابی قرار گرفتن ایده و طرح خود هزینه‌ای بپردازند ولی برای حضور در کارگاه یک روزه شرکت، باید ثبت‌نام را انجام بدهند.



وی به سطح بازی‌های موبایلی تولیدشده در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: در حوزه کشورهای خاورمیانه بازی‌های ایرانی جزو برترین بازی‌ها به شمار می‌آیند و نسبت به کشورهای اطراف در سطح بالاتری قرار داریم ولی همچنان با سطح بازی‌های ساخته شده در اروپا و آمریکا فاصله داریم اما به دلیل وجود علاقه‌مندان و خلاقانی که در این حوزه فعال‌اند، پیش‌بینی می‌کنیم این فاصله را زودتر از میان ببریم و اگر فضای فروش مناسبی نیز ایجاد کنیم، مسلماً پیشرفت و توسعه ما در این زمینه بهتر خواهد شد.



تسخیری افزود: در این دوره سعی داریم که کانال‌های توزیع، نحوه طراحی تبلیغات و ... را آموزش بدهیم و البته تولیدکنندگان و شرکت‌ها را با پارامترهای درآمدزایی داخل بازی بیشتر آشنا کنیم.



وی ادامه داد: پارامترهایی در داخل بازی‌ها وجود دارد که شرکت‌ها می‌توانند از آنها برای درآمدزایی بیشتر استفاده کنند یعنی یک فرایندی را در داخل بازی طراحی کنند تا وقتی که مصرف کننده از بازی خوشش آمد، بتواند از طریق تبلیغ دهان به دهان، آن بازی را به دوست خود معرفی کند که البته برای این کار باید یک جایزه و مشوقی را نیز درنظر بگیرند.



وی گفت: سرمایه‌گذاران زیادی تمایل دارند که در این حوزه وارد شوند و فعالیت کنند، همچنین جوانان و نوجوانان ما (۱۳ تا ۲۴ سال) برای بازی‌های موردعلاقه خود حاضرند هزینه‌هایی بپردازند و ما باید از این فضا استفاده کنیم و بازی‌های فرهنگی نیز تولید کنیم تا در کنار بازی و تفریح، فرهنگ بومی خودمان را نیز منتقل کنیم.



تسخیری افزود: هم‌اکنون موجی از بازی‌های خارجی وجود دارد که بعضاً محدودیت‌های اخلاقی و فرهنگی نیز در آنها رعایت نمی‌شود و جوان‌های ما به آن سمت می‌روند ولی اگر حمایت‌های خوبی از بازی‌های ایرانی انجام بدهیم استقبال نیز صورت خواهد گرفت.