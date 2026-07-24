مرحله غیرمتمرکز المپیاد علمی دانشجویی کشور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا سیاره معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور روز جمعه 2 مرداد از حوزه برگزاری مرحلۀ غیرمتمرکز المپیاد علمی دانشجویی کشور در دانشگاه تربیت مدرس بازدید کرد و در جریان این بازدید گفت: در حال حاضر المپیاد علمی دانشجویی کشور در 23 رشته «زبان و ادبیات فارسی »، «علوم قرآن و حدیث»، «علوم اقتصادی»، «علوم تربیتی»، «حقوق»، «شیمی»، «فیزیک»، «زیست‌شناسی»، «ریاضی»، «آمار»، «مهندسی برق»، «مهندسی شیمی»، «مهندسی عمران»، «مهندسی مکانیک»، «مهندسی کامپیوتر»، «مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی»، «طراحی صنعتی»، «علوم جغرافیایی»، «علوم زمین»، «مهندسی مواد و متالورژی»، «روانشناسی»، «مهندسی صنایع» و «علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت» برگزار می‌شود.

وی افزود: آزمون مرحلۀ غیرمتمرکز المپیاد در دانشگاه‌های مراکز مناطق ده‌گانه تربیت مدرس، مازندران - بابلسر، تبریز، بوعلی سینا همدان، رازی کرمانشاه، اصفهان، شیراز، شهید باهنر کرمان، شهید چمران اهواز، فردوسی مشهد در روز جمعه 2 مردادماه برگزار شد و المپیاد متمرکز نیز همزمان با آزمون کارشناسی‌ارشد در تاریخ 25 و 26 تیرماه سال جاری برگزار شده است. پس از برگزاری این آزمون منتخبین المپیاد غیرمتمرکز و متمرکز (آزمون کارشناسی‌ارشد) در مرحلۀ نهایی المپیاد که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود، به رقابت می‌پردازند.

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه در این مرحله از آزمون و طبق آمار اعلام شده توسط دانشگاه‌های مراکز مناطق ده‌گانه کشور، در حدود 4500 نفر از برگزیدگان علمی دانشگاه‌های سراسر کشور ثبت نام کرده‌اند، افزود: منطقه یک با مرکزیت دانشگاه تربیت مدرس با 650 نفر متقاضی بیشترین تعداد شرکت‌کننده در این آزمون را دارا است.

سیاره خاطرنشان کرد: اسامی برگزیدگان هر دو مرحله غیرمتمرکز و متمرکز که به مرحلۀ نهایی آزمون المپیاد راه‌ می یابند از طریق درگاه اطلاع رسانی مرکز المپیاد علمی دانشجویی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام و همچنین از طریق پیامک به منتخبین اطلاع‌رسانی خواهد شد.