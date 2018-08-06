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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۵۸

دیدار دبیر جشنواره فیلم کودک با داوران و خبرنگاران کودک و نوجوان

دیدار دبیر جشنواره فیلم کودک با داوران و خبرنگاران کودک و نوجوان

دبیر سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با حضور در نخستین دوره آموزشی داوری و خبرنگاری این رویداد، با داوران و خبرنگاران کودک و نوجوان به گفتگو نشست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ارتباطات و اطلاع رسانی سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، دوره آموزشی داوری و کلاس‌های خبرنگاری سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با حضور ۵۶ داور کودک و نوجوان و ۳۳ خبرنگار نوجوان آغاز شد.

علیرضا رضاداد دبیر جشنواره با حضور در سازمان آموزش رایانه‌ای شهرداری اصفهان و فرهنگسرای نوجوان این شهر، با داوران خبرنگاران کودک و نوجوان جشنواره دیدار کرد.  

از میان این داوران و خبرنگاران منتخب که به مرحله دوم راه یافته‌اند، ۳۱ تا ۴۰ کودک و نوجوان آثار بخش مسابقه سینمای ایران و ۴ تا ۶ کودک و نوجوان آثار بخش بین‌الملل سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم های کودکان و نوجوانان را داوری خواهند کرد.

همچنین ۱۵ تا ۱۷ خبرنگار و ۴ عکاس نیز رویدادهای این جشنواره را در قالب خبر و عکس ثبت می‌کنند. ۳ تا ۵ خبرنگار نوجوان مسلط به زبان انگلیسی در بخش بین‌الملل، این جشنواره را همراهی خواهند کرد.

سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دبیری علیرضا رضاداد ۸ الی ۱۴ شهریور ۹۷ در شهر اصفهان برگزار می‌شود.

کد مطلب 4367464

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