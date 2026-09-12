نتایج نهایی آزمون فلوشیپ پزشکی سال ۱۴۰۵ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج نهایی آزمون پذیرش دورههای تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۴۰۵ اعلام شد و پذیرفتهشدگان این آزمون میتوانند با مراجعه به درگاه اعلام نتایج در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی از وضعیت پذیرش خود مطلع شوند.
آزمون پذیرش دورههای تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۴۰۵ با رقابت یکهزار و ۳۱۸ پزشک متخصص برای پذیرش ۶۸۳ نفر در روز پنجشنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵ طبق برنامه اعلامشده در ۲۱ دانشگاه برگزار شد.
فرآیند پذیرش این دورهها شامل برگزاری آزمون کتبی و مرحله شفاهی بود که مرحله شفاهی آزمون با توجه به شرایط و برنامهریزی انجامشده، از ۲۰ تا ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ در دانشگاههای مجری برگزار شد.
پذیرفتهشدگان لازم است ضمن مراجعه به اطلاعیهها و راهنمای ثبتنام، مطابق ضوابط و زمانبندی اعلامشده از سوی دانشگاه محل پذیرش، نسبت به انجام مراحل ثبتنام و شروع دوره اقدام کنند.
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