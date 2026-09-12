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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۱

لنجابی: ۶۴ واحد نهضت ملی مسکن خمین تا پایان مهرماه افتتاح می‌شود

لنجابی: ۶۴ واحد نهضت ملی مسکن خمین تا پایان مهرماه افتتاح می‌شود

خمین – مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی از برنامه‌ریزی برای افتتاح ۶۴ واحد پیشرو نهضت ملی مسکن شهرستان خمین تا پایان مهرماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد لنجابی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای مسکن شهرستان خمین اظهار کرد: مسائل حوزه مسکن در این شهرستان با محوریت فرمانداری و حمایت نماینده شهرستان در مجلس در حال رفع است و روند اجرای برنامه‌ها مطلوب ارزیابی می‌شود.

وی افزود: افتتاح پروژه‌های مسکن تا پایان مهرماه هدف‌گذاری شده و دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان باید برای تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی همکاری کنند.

لنجابی تصریح کرد: قرارداد آماده‌سازی سایت‌های نهضت ملی مسکن خمین با بنیاد مسکن منعقد شده و عملیات جدول‌گذاری و آسفالت محوطه برای افتتاح ۶۴ واحد تا پایان مهرماه با سرعت در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: طولانی شدن اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن موجب افزایش قیمت تمام‌شده می‌شود و برای حمایت از ۶۴ واحد پیشرو خمین، تسهیلات حمایتی متناسب با دهک‌های تعیین‌شده پیش‌بینی شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی تاکید کرد: برای تکمیل و تحویل پروژه ۵۱۲ واحدی خمین، جدول زمان‌بندی با لحاظ تسهیلات حمایتی و آورده متقاضیان تدوین و تحویل واحدها برای خردادماه هدف‌گذاری شود.

وی افزود: مسائل آماده‌سازی سایت ۱۸ هکتاری، اراضی شهابیه و واگذاری قطعات به مشمولان طرح جوانی جمعیت، اقشار ویژه و خانواده‌های معظم شهدا نیز بررسی شد.

کد مطلب 6944625

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