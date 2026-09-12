به گزارش خبرنگار مهر، جواد لنجابی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای مسکن شهرستان خمین اظهار کرد: مسائل حوزه مسکن در این شهرستان با محوریت فرمانداری و حمایت نماینده شهرستان در مجلس در حال رفع است و روند اجرای برنامهها مطلوب ارزیابی میشود.
وی افزود: افتتاح پروژههای مسکن تا پایان مهرماه هدفگذاری شده و دستگاههای اجرایی و خدماترسان باید برای تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی همکاری کنند.
لنجابی تصریح کرد: قرارداد آمادهسازی سایتهای نهضت ملی مسکن خمین با بنیاد مسکن منعقد شده و عملیات جدولگذاری و آسفالت محوطه برای افتتاح ۶۴ واحد تا پایان مهرماه با سرعت در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: طولانی شدن اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن موجب افزایش قیمت تمامشده میشود و برای حمایت از ۶۴ واحد پیشرو خمین، تسهیلات حمایتی متناسب با دهکهای تعیینشده پیشبینی شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی تاکید کرد: برای تکمیل و تحویل پروژه ۵۱۲ واحدی خمین، جدول زمانبندی با لحاظ تسهیلات حمایتی و آورده متقاضیان تدوین و تحویل واحدها برای خردادماه هدفگذاری شود.
وی افزود: مسائل آمادهسازی سایت ۱۸ هکتاری، اراضی شهابیه و واگذاری قطعات به مشمولان طرح جوانی جمعیت، اقشار ویژه و خانوادههای معظم شهدا نیز بررسی شد.
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