ماجرای اعتیاد بازیکن پیشکسوت استقلال

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عباسی بازیکن پیشکسوت استقلال مدتی از زندگی خود را با غول اعتیاد دست و پنجه نرم کرده و امروز مقابل کامران تفتی می‌نشیند تا درباره این مقطع بحرانی از زندگی خود صحبت کند و شرح دهد که چگونه یک ورزشکار نیز می‌تواند در چنین دامی بیفتد.

برنامه تلویزیونی «وقتشه» به تهیه‌کنندگی ابوالفضل صفری ساعت ۲۱ از شبکه نسیم پخش می‌شود.

حسین کلهر نویسنده این برنامه است و کامران تفتی اجرای آن را بر عهده دارد. این برنامه به شکل مشخص به موضوعاتی خانوادگی همچون ازدواج و نقش خانواده در حل معضلات زندگی می‌پردازد.