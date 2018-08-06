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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۰۶

ماجرای اعتیاد بازیکن پیشکسوت استقلال

ماجرای اعتیاد بازیکن پیشکسوت استقلال

ناصر عباسی بازیکن پیشکسوت استقلال امروز دوشنبه ۱۵ مرداد مهمان برنامه تلویزیونی «وقتشه» می‌شود تا درباره یکی از بحران‌های طی شده زندگی خود صحبت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عباسی بازیکن پیشکسوت استقلال مدتی از زندگی خود را با غول اعتیاد دست و پنجه نرم کرده و امروز مقابل کامران تفتی می‌نشیند تا درباره این مقطع بحرانی از زندگی خود صحبت کند و شرح دهد که چگونه یک ورزشکار نیز می‌تواند در چنین دامی بیفتد.

برنامه تلویزیونی «وقتشه» به تهیه‌کنندگی ابوالفضل صفری ساعت ۲۱ از شبکه نسیم پخش می‌شود.

حسین کلهر نویسنده این برنامه است و کامران تفتی اجرای آن را بر عهده دارد. این برنامه به شکل مشخص به موضوعاتی خانوادگی همچون ازدواج و نقش خانواده در حل معضلات زندگی می‌پردازد.

کد مطلب 4367473
عطیه موذن

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