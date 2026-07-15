فهرست جدید تیم ملی کبدی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی بازیکنان دعوت شده به هشتمین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی آقایان اعزامی به بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن به شرح ذیل اعلام شد:



فاضل اتراچالی

امیررضا علی اکبری

امیر حسین اجلالی

علیرضا خلیلی

امیر حسین بسطامی

رضا میر باقری

ابوالفضل نوریان

امید خجسته

علی عیوضی

محمدرضا شادلو

علی صمدی

امیر حسین تقی پور

حیدر اکرامی

علیرضا میرزاییان

امیر محمد ظفردانش

میلاد مهاجر

معین نبی بخش

سرپرست تیم و مدیر فنی: عباد دلیری

سرمربی : نواب تازه قلعه

مربی: جواد موسوی نسب، سامان نورمحمدی

مربی بدنساز: بهنام محمدی

سرپرست اردو: رضا سعادت فر



لازم به ذکر است هشتمین اردوی تیم ملی آقایان از تاریخ ۲۵ تیر تا ۶ مرداد در شهرستان ساری استان مازندران برگزار خواهد شد.