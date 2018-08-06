به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، هیئت انتخاب فیلمنامه‌ دومین المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان کشور از بین ۱۹۰ فیلمنامه ارسال شده به دبیرخانه جشنواره تعداد ۳۳ فیلمنامه را برای رقابت در بخش نهایی این جشنواره معرفی کردند.

اسامی آثار راه‌یافته به شرح زیر است:

فیلمنامه‌ «دوباره بازی می‌کنیم» نوشته دیانا بهرامی از شاهین شهر

فیلمنامه‌ «تکرار» نوشته دانیال بهرامی از شاهین شهر

فیلمنامه‌ «تکرار» نوشته رومینا سالاری از اردبیل

فیلمنامه‌ «دوزندگی» نوشته کیانا کاظمی‌زند از دامغان

فیلمنامه‌ «هیچ بر هیچ» نوشته مهسا اسدی از قم

فیلمنامه‌ «سینی» نوشته محمدمهدی سیامکی از اصفهان

فیلمنامه‌ «موضوع انشا: هفته خود را چگونه گذرانده‌اید» نوشته انسیه اسدی از آباده

فیلمنامه «آرزوی کوچک» نوشته صنم فتوح‌نژاد از آباده

فیلمنامه «سی هزار تومن» نوشته زینب نجمی از آباده

فیلمنامه «اجازه» نوشته سبا آذر شا از ملایر

فیلمنامه «سلمانی» نوشته امین سرمیلی از ملایر

فیلمنامه «غزل تنها در خانه» نوشته آنیسا تاژ از تهران

فیلمنامه «راننده تاکسی» نوشته مهدی بهزادیان‌نیا از یاسوج

فیلمنامه «دقیقه نود» نوشته آناهیتا خداداد از لاهیجان

فیلمنامه «داداش بیدار شو» نوشته پرهام گل‌میرزایی از تویسرکان

فیلمنامه «من و عروسکم» نوشته فاطمه جلیلوند از تویسرکان

فیلمنامه «سگ» نوشته امیرمحمد بیات از تویسرکان

فیلمنامه «من و پرنده‌ام» نوشته ساره طهماسبی از تویسرکان

فیلمنامه «برای دیدن مادر بزرگ» نوشته فاطمه حسنی از یاسوج

فیلمنامه «شام آخر» نوشته پیام امدادی از رستم آباد

فیلمنامه «بازی عروسک‌ها» نوشته ستایش یوسفعلی از قم

فیلمنامه «یک روز خوش» نوشته عرشیا ابوذر از قم

فیلمنامه «من و بابام گوریل» نوشته سیدامیرعلی حسینی‌یزدی از قم

فیلمنامه «فضای مجازی» نوشته ایمان کربلایی از قم

فیلمنامه «ساعت مچی» نوشته زهرا حاتمی از همدان

فیلمنامه «دستبند» نوشته مائده غلامی از همدان

فیلمنامه «آق پلاستیکی» نوشته یاسمینا معمری از همدان

فیلمنامه «پیش به سوی تاریکی» نوشته مازیار جورکش از خمینی‌شهر

فیلمنامه «چقدر خوبی تو» نوشته مازیار جورکش از خمینی‌شهر

فیلمنامه «آبمیوه» نوشته رامین ترنج از یزد

فیلمنامه «بی‌قاعده» نوشته یحیی علی‌وردی از شیراز

فیلمنامه «مبین قاسمی» نوشته مبین قاسمی از شیراز

فیلمنامه «دلخوشی باطل» نوشته مبین قاسمی از بندر عباس

دومین المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان ایران با همراهی انجمن سینمای جوانان ایران و بنیاد سینمایی فارابی به‌عنوان یکی از بخش‌های سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان ۸ تا ۱۴ شهریور برگزار خواهد شد.