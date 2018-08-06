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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۴۵

معاون استاندار خراسان رضوی؛

ساعات کاری ادارات خراسان از سه شنبه تغییر می کند

ساعات کاری ادارات خراسان از سه شنبه تغییر می کند

مشهد- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی گفت:ساعات کاری ادارات این استان از ۱۶ مردادماه تغییر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم میرزایی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خوشبختانه  با توجه به مساعد شدن شرایط جوی و پایداری شبکه برق سراسری ساعات کار تمامی ادارات ، دستگاه های دولتی ، بانک ها ، شهرداری ها و سایر موسسات عمومی غیر دولتی در تمامی شهرستان های استان از روز سه شنبه هفته جاری به روال عادی خواهد بود.

وی افزود : بر این مبنا ساعت شروع به کار ۷:۱۵ دقیقه صبح و زمان پایان کار ساعت ۱۴:۱۵ دقیقه خواهد بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد : انتظار است مدیران برای به حداقل رساندن مصرف برق طی ساعات کاری و از مدار خاج کردن تمامی وسایل سرمایشی و گرمایشی و روشنایی غیرضروری بعد از ساعات کاری تمهیدات مورد نیاز را فراهم و نظارت لازم بر موضوع را داشته باشند.

کد مطلب 4367533

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