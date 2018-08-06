ساعات کاری ادارات خراسان از سه شنبه تغییر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم میرزایی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خوشبختانه با توجه به مساعد شدن شرایط جوی و پایداری شبکه برق سراسری ساعات کار تمامی ادارات ، دستگاه های دولتی ، بانک ها ، شهرداری ها و سایر موسسات عمومی غیر دولتی در تمامی شهرستان های استان از روز سه شنبه هفته جاری به روال عادی خواهد بود.

وی افزود : بر این مبنا ساعت شروع به کار ۷:۱۵ دقیقه صبح و زمان پایان کار ساعت ۱۴:۱۵ دقیقه خواهد بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد : انتظار است مدیران برای به حداقل رساندن مصرف برق طی ساعات کاری و از مدار خاج کردن تمامی وسایل سرمایشی و گرمایشی و روشنایی غیرضروری بعد از ساعات کاری تمهیدات مورد نیاز را فراهم و نظارت لازم بر موضوع را داشته باشند.