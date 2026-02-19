به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اداری استان خراسان رضوی اطلاعیه ای بمناسبت آغاز ماه مبارک رمضان منتشر کرد که مشرح آن به شرح زیر است:

برابر بخشنامه شماره ۱۰۴۷۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ سازمان اداری و استخدامی کشور، به منظور ایجاد زمینه لازم برای استفاده مطلوب کارکنان دستگاه های اجرایی از فضایل و معنویات ماه مبارک رمضان و بهره مندی از برکات این ماه، تمامی دستگاه های اجرایی (به استثنای واحدهای عملیاتی خدمات رسان، آموزشی، بهداشتی و ...) در ایام ماه مبارک رمضان سال جاری، ساعت آغاز به کار ادارات به صورت شناور از ساعت ۸:۰۰ تا ۹:۰۰ صبح و ساعت خاتمه کار از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰ عصر می باشد. نیز ساعت آغاز به کار در روزهای بعد از شب های قدر ساعت ۱۰:۰۰ صبح خواهد بود.

دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به اطلاع رسانی مقتضی به ذینفعان و خدمات گیرندگان ذی ربط اقدام نمایند.