۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۳۷

ساعت کاری ادارات خراسان رضوی در ماه رمضان به‌صورت شناور تعیین شد

مشهد- ساعت آغاز و خاتمه کار دستگاه‌های اجرایی استان در ماه مبارک رمضان به‌صورت شناور تنظیم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اداری استان خراسان رضوی اطلاعیه ای بمناسبت آغاز ماه مبارک رمضان منتشر کرد که مشرح آن به شرح زیر است:

اعضای محترم شورای اداری استان

با سلام و احترام

برابر بخشنامه شماره ۱۰۴۷۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ سازمان اداری و استخدامی کشور، به منظور ایجاد زمینه لازم برای استفاده مطلوب کارکنان دستگاه های اجرایی از فضایل و معنویات ماه مبارک رمضان و بهره مندی از برکات این ماه، تمامی دستگاه های اجرایی (به استثنای واحدهای عملیاتی خدمات رسان، آموزشی، بهداشتی و ...) در ایام ماه مبارک رمضان سال جاری، ساعت آغاز به کار ادارات به صورت شناور از ساعت ۸:۰۰ تا ۹:۰۰ صبح و ساعت خاتمه کار از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰ عصر می باشد. نیز ساعت آغاز به کار در روزهای بعد از شب های قدر ساعت ۱۰:۰۰ صبح خواهد بود.

دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به اطلاع رسانی مقتضی به ذینفعان و خدمات گیرندگان ذی ربط اقدام نمایند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها