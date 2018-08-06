امارات نیز در تنش میان کانادا و عربستان جانب ریاض را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات از همبستگی کشورش با عربستان در زمینه اقدامات انجام شده ریاض ضد کانادا خبر داد.

وی گفت: ما حامی عربستان در دفاع از حاکمیت، قوانین و اقدامات لازم در این زمینه هستیم و امکان ندارد که بپذیریم که قوانین و حاکمیت ما مورد فشار قرار گیرد. برخی کشورها بر این باورند که الگو و تجربه آنها اجازه دخالت در امور داخلی ما را می دهد که این به شدت مردود است.

شایان ذکر است که قبلا وزارت خارجه بحرین به اقدام عربستان در اخراج سفیر کانادا از ریاض واکنش نشان داده بود.

بر اساس این گزارش، این وزارتخانه همچون گذشته به جانبداری از عربستان سعودی در مسأله کانادا پرداخته است.

وزارت خارجه بحرین در موضع خود در این خصوص حمایتش از اخراج سفیر کانادا از ریاض را رسما اعلام کرده است.

این وزارتخانه تأکید کرده که منامه هرگونه دخالت های کانادا در امور عربستان را رد می کند.

گفتنی است، پس از آنکه دولت کانادا با انتشار بیانیه ای نگرانی خود را از بازداشت فعالان جامعه مدنی و حقوق زنان در عربستان اعلام کرد، عربستان سعودی سفیر کانادا را یک «عنصر نامطلوب» خواند و به وی دستور داد که ظرف ۲۴ ساعت خاک این کشور را ترک نماید.