آغاز عملیات راه روستایی «حصار میدان داغی» با اعتبار۵۰میلیاردریالی

محمود زرین در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: این پروژه به طول شش کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال آغاز به کار کرده است.

زرین ضمن قدردانی از تلاش های سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان میانه، معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری و رئیس اداره راه و شهرسازی خواستار نظارت بیشتر بر اجرای پروژه از سوی مسئولین راه شهرستان شد.

وی اضافه کرد: باید با نظارت و پیگیری کافی تلاش شود تا این پروژه در کوتاهترین زمان ممکن به اتمام برسد.

میرقادر موسوی رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان میانه نیز در این خصوص گفت: سعی می کنیم با توجه به توانمندی پیمانکار تا پایان آبان ماه سال جاری شاهد اتمام پروژه راه روستای میدان داغی باشیم.